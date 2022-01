Biennale della carta: in mostra opere da tutto il mondo

Torna “Di Carta / Papermade”, fino al 27 febbraio 2022 il Museo Civico Palazzo Fogazzaro di Schio ospiterà la quinta edizione della biennale internazionale delle opere di carta. Un’esposizione collettiva che comprende realizzazioni diverse, dalle stampe d’arte ai libri d’artista fino alle installazioni. La mostra presenterà le opere di circa 80 artisti provenienti da 27 Paesi di 5 continenti e, secondo una formula ormai consolidata, verrà dedicata una speciale attenzione al Paese ospite che quest’anno è la Romania con nomi selezionati da Ovidiu Petca.

Le opere in mostra sono realizzate con la carta intesa sia come supporto e sia come materia da trattare e trasformare. Gli artisti selezionati presentano background molto differenti fra loro per provenienza geografica, formazione, percorsi di ricerca, uso del linguaggio e stile, che uniti regaleranno un mix di grandi diversità a confronto. Non mancheranno le visite guidate all’esposizione e i laboratori artistici dedicati alle scuole. Già definiti tre workshop con Ettore Stegagnolo sulle “Tecniche di stampa sperimentali non tossiche” e un incontro con Alfredo Bartolomeoli che presenterà al pubblico il suo libro d’artista.

«Il titolo, "Fragile come carta", porta con se? il tema dell'edizione 2021 e offre un'ampia possibilita? di interpretazioni. Il secondo termine della similitudine pone l’accento sulle qualita? materiche della carta che e? labile e deperibile per antonomasia, ma anche ecologica, plasmabile, illusionistica e caricabile di implicazioni etico-sociali e ambientali. L’accento sull’aggettivo, invece, puo? stimolare percorsi di pensiero su un tema topico dell’arte e della letteratura, ovvero la fragilita? della vita umana. Condizione che, pero?, si rinnova a partire dal secondo termine di paragone e dal memento di un’epidemia che ha scalfito il senso di onnipotenza dell’uomo e di un modello di civilta? legato alle logiche miopi dell’utilitarismo individualista e dello sfruttamento delle risorse del pianeta. Da qui, dunque, si apre un’ampia riflessione che porta a chiedersi se sia un bene riconoscere fino in fondo la portata della fragilita?, per poter da essa trarre, come con la carta, meraviglie e inediti sentieri? Se da quel riconoscimento passasse l’unica possibile ipotesi di felicita??» spiega la curatrice Valeria Bertesina

Per questa edizione della biennale e? stato realizzato anche un evento collaterale che prevede il coinvolgimento di una selezione di 9 tra gli 80 artisti partecipanti: in collaborazione con l'azienda locale Adriani&Rossi, gli artisti hanno creato una serie di carte da parati appositamente per l'esposizione.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Ingresso: 6 euro, ridotto 3 euro. Visite guidate comprensive di biglietto: intero 8 euro, ridotto 5 euro, con biglietto gratuito 3 euro.

Etica ed Estetica, endiadi o antitesi?

Etica ed estetica rappresentano due polarità concettuali con le quali la prassi dell'artista deve fare i conti e variamente collocarsi, nel mutare di epoche e civiltà. In società ordinate intorno ad una coesa e sistemica visione del mondo, come nel Medioevo dei poteri universali, l'arte tende a mettersi al servizio dell'etica mentre per le poetiche estetizzanti e decadenti l'estetica è tutto. Altrimenti etica ed estetica tendono a compenetrarsi in equilibri mutevoli, così nella Grecia classica come nel pensiero zen.

Quindi la carta intesa sia come supporto sia come materia da trattare, manipolare, trasformare in opera d'arte, ispirazione o veicolo di emozioni e comunicazioni.

La mostra è allestita a Palazzo Fogazzaro, Schio, anticamente opificio laniero, collocato in una zona che vanta la stampa di alcuni dei primi incunaboli.

Museo Civico Palazzo Fogazzaro Via Pasini, 44 Schio (VI)??

Per informazioni 0445/691343