Biciclettata sui luoghi della resistenza del Basso Vicentino

Il occasione della ricorrenza del 25 aprile l'ANPI sezione Basso Vicentino ha organizzato un giro in bicicletta sui luoghi della resistenza mel terrirorio del Basso Vicentino.

• 8,45: ritrovo in piazza 4 Novembre a Noventa Vicentina

• 9,00: letture dal libro di Angelina Peronato "Ribelli per Amore"

• 10,00: Pojana Maggiore, sosta in viale dei Martiri

• 11,15: Campiglia dei Berici, sosta al cippo Tagliaferro



• 12,30: termine della biciclettata