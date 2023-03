Biciclettando tra Malo e Isola Vicentina: dal museo, al convento, per finire con l'aperitivo

Domenica 26 Marzo 2023, si terrà, alle ore 8:45 con ritrovo presso il parcheggio del Centro Giovanile in via Molinetto n.16 a Malo, Biciclettando da Malo a Isola Vicentina.

Escursione in bicicletta in accompagnamento di una guida cicloturistica alla scoperta del territorio collinare della Pedemontana Vicentina, precisamente da Malo a Isola Vicentina.

Ritrovo alle ore 8:45 presso il parcheggio del Centro Giovanile in via Molinetto a Malo per briefing. Partenza in bicicletta alle ore 9:00. Itinerario di 12 km andata + 15 km ritorno. Dislivello +350 m. Tracciati facili.

Il tour prevede diverse soste per scoprire al meglio il territorio della Pedemontana Vicentina. La prima sosta si terrà a Malo per la visita guidata del Museo Mondonovo Maschere a Palazzo Corielli ed inserito nella rete Musei AltoVicentino. La seconda sosta si terrà presso la Fattoria "La Greppia" con una golosa degustazione di prodotti del territorio e di produzione propria. La terza sosta si terrà al Convento di Santa Maria del Cengio ad Isola Vicentina con una visita guidata a cura dei frati del convento.

L'itinerario terminerà con un delizioso aperitivo a cura di Nova Atelier Dolce e Salato di Isola Vicentina.

L'aperitivo comprende : crostini con pesto siculo, tempura di verdura, crunch con mortadella, mascarpone e limone, olive, pane croccante e mix di arachidi. Sarà inoltre possibile scegliere fra: l'Americano Isolano tipico di Isola Vicentina, l'Analcolico Isolano a base di miele dei colli isolani e sambuco oppure una bibita tradizionale.

Verranno raggiunti i luoghi di maggiore interesse del territorio, edifici e manufatti di valore storico-culturale e ambiti paesaggistici o con visuali di panorama ampio. Si percorreranno strade di poco traffico veicolare e carrarecce agricole per assaporare nel modo migliore il piacere di muoversi con la bicicletta. Alcune inevitabili intersezioni e/o parti limitate di percorrenza sulle strade principali verranno affrontate dal gruppo in conveniente sicurezza. La maggior parte delle escursioni si svolgono su strade con fondo in asfalto o su sterrati facili e regolari, mentre alcune zone, di limitata lunghezza, possono presentare un fondo sconnesso dove all’occorrenza si potrà scendere per superare meglio la difficoltà accompagnando la bici a piedi. Per le caratteristiche di alcuni tratti, con difficoltà per la pendenza, i tracciati sono più facilmente percorribili con la bicicletta a pedalata assistita (e.bike).

Equipaggiamento consigliato : pantaloncini da ciclista con fondello + zainetto per abbigliamento, eventuali alimenti ed effetti personali.

Equipaggiamento obbligatorio : caschetto omologato + bicicletta in perfetta efficienza adatta alle strade sterrate (ruote maggiorate) o caschetti a disposizione fino ad esaurimento o possibilità di noleggio e-bike (tipo: mtb front). Si consiglia di portare con sè una scorta personale di acqua.

Il pacchetto escursionistico è comprensivo di accompagnamento con guida cicloturistica abilitata e assicurazione medica. Il tour ha un costo di € 35,00 per persona. Non sono previste riduzioni. L'agenzia PachaMama Viaggi e Vacanze eventualmente noleggia biciclette e-bike al costo di € 30,00. L'evento è riservato ad un pubblico adulto e a ragazzi/e a partire dai 12 anni di età.

Il tour finirà attorno alle ore 13:00. Alle ore 14:00 è previsto il rientro al luogo di partenza. Ore 15:00 arrivo alla sede di partenza e fine dei servizi.

Si consiglia di portare con sè un lucchetto per mettere in sicurezza la propria bicicletta durante la visita dei siti di interesse culturale.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:30 di Venerdì 24 Marzo, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3792117336.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0445804837.

Evento organizzato dall'OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Bike3King e PachaMama Viaggi e Vacanze, in occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti.