Presentazione libro "la bicicletta di sandocan"

Presentazione del libro di Cosimo Melanotte dal titolo: La Bicicletta di Sandocan, l’ultimo nato della casa editrice Altra Definizione di Vicenza il 18/11/2021 alle ore 20, 45.

Progetto grafico di copertina Stefano Vittori Visual Design & Art Direction. Progetto di grafico/impaginazione Anita Liotto.

Il Romanzo si muove in un preciso passato, la fine del secondo conflitto mondiale; al confine tra il romanzo storico e il noir.

Chi leggerà il libro si troverà immerso nella storia, che, pur se indirettamente, sollecita il lettore ad approfondire tematiche che rimangono di attualità: cos’è stato il fascismo e cosa è stata la resistenza, se alla fine abbia trionfato la giustizia; purtroppo su queste questioni nel nostro Paese non si è arrivati ad una unanime e convinta definizione. Però è in quel contesto che si svolge il romanzo.

La trama fa riferimento ad alcuni fatti realmente accaduti, sebbene la vicenda sia completamente frutto di fantasia. Fa da sfondo il tramonto del mondo contadino attorno al lago di Fimon- Vicenza- con i suoi codici secolari e l'inizio di una nuova epoca con molte illusioni e poche certezze.

?L'ingresso è libero, è richiesta la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/Lp58C3PBNZTFVtye7

?Come da normativa vigente è richiesto il Green Pass per accedere.



L’Autore nasce a Padova dove svolge i suioi studi. Si laurea in Lettere con indirizzo artistico presso l’Università di Ca’ Foscari a Venezia dal 2000 vive a Vicenza.