La biblioteca Bertoliana incontra l'associazione Donna chiama donna

Donna chiama Donna è un’associazione di donne apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, presente a Vicenza da più di trent’anni ed è costituita attualmente da una trentina di volontarie che operano per sostenere e valorizzare le donne attraverso l’accoglienza, l’ascolto e l’orientamento.

Dal 2000 è referente del Numero Verde nazionale 1522 del Ministero Pari Opportunità contro la violenza alle donne per la provincia di Vicenza.

Dal 2011 è referente della rete regionale “Sportello QUIDONNA”.

Dal 2012 gestisce il CeAV, centro antiviolenza di Vicenza, attraverso un protocollo di sinergie fra

amministrazione comunale, ULSS 8, forze dell’ordine, realtà associative territoriali.

Dal 2018 gestisce lo Sportello Antiviolenza di Arzignano, in sinergia con il Comune di Vicenza e il Comune di Arzignano, forze dell’ordine, servizi sociali territoriali.





Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass), in ottemperanza alle disposizioni vigenti (Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...