Bianco&spuma aperitivo in natura: Trimode live all'agriturismo Al Pozzo

Continuano gli attesissimi aperitivi in natura dell'agriturismo Al Pozzo di Montorso Vic.no come ogni ultimo venerdì del mese, da maggio a settembre!!!

Relax, vista sulla città, benessere della campagna, tanto spazio per giocare, falò, un buon aperitivo coi prodotti dell'agriturismo e ottima musica dal vivo, aspettando le stelle che si accendono sopra di noi!

La formula resta la stessa: "on bianco par mi, e na spuma par el bocia!". Un posto dove i bambini stanno bene, e i genitori anche!!!

Il 25 agosto, dalle 20.00, suonano sul palco del "campo base" i Trimode, con un grande repertorio pop/rock a 360°.



Info e prenotazioni al 3312801151 - 3491519280