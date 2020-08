Bepi De Marzi e il Prete Rosso: omaggio a Vivaldi

Nel bel giardino Olimpico Bepi De Marzi, autore dell'indimenticabile Signore delle Cime, maestro dei Crodaioli, ci porterà dentro le stagioni di Vivaldi in un viaggio nel vicentino, terra dove forse il musicista veneziano non venne mai, ma che il paesaggio, la natura, il suo cambiare dei colori, secondo De Marzi fu d'ispirazione per la summa vivaldiana delle Quattro Stagioni.

Il Maestro di Arzignano domenica pomeriggio racconterà lo stile e le opere di Vivaldi e dei musicisti a lui coevi.

Chi non conosce Giuseppe De Marzi, detto Bepi? Nel marzo 2018 il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella lo ha perfino nominato commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica! Nato nel 1935 ad Arzignano nella Valle del Chiampo, fondatore e del gruppo corale “I Crodaioli” di Arzignano, deve la sua fama alle più di cento composizioni – parole e musica – di ispirazione popolare prima fra tutte “Signore delle cime”. Maestro d’organo e composizione organistica, ha scelto definitivamente l’insegnamento – ora da tempo è in pensione – nel Conservatorio “Pollini” di Padova diretto da Claudio Scimone, che lo ha voluto come clavicembalista e organista nei prestigiosi Solisti Veneti. Ha scritto più di 150 canti nuovi, parole e musica. Compositore di musica sacra, ha lavorato a lungo con padre David Maria Turoldo.

Sessanta minuti con il Maestro vicentino e Antonio Vivaldi.

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020, ore 21:00

giardino del Teatro Olimpico di Vicenza

BEPI DE MARZI E IL PRETE ROSSO

▶️ BIGLIETTI (prenotazione obbligatoria)

Intero: 10 euro

Ridotto (abbonati stagione concertistica): 8 euro

ACQUISTO IN PREVENDITA

senza diritti di prevendita aggiuntivi

> prenotando via e-mail all’indirizzo info@quartettovicenza.org e pagando con bonifico bancario

> agli uffici della Società del Quartetto (Vicolo Cieco Retrone, 24) aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30 (gli uffici saranno chiusi dal 10 al 14 agosto)

con diritto di prevendita

> online tramite il circuito Vivaticket dal sito www.quartettovicenza.org

Per l’accesso al luogo del concerto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

INFORMAZIONI

Società del Quartetto

tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org

www.quartettovicenza.org

Lunedì 31 agosto 2020 dalle ore 21:00 alle 22:00

Evento organizzato da Società del Quartetto di Vicenza e Libreria Musica Musica