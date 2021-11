Bentornato Babbo Natale, il musical

Dopo il grande successo di Buon Natale, Babbo Natale che in otto anni ha viaggiato in molti teatri italiani ed è stato visto da migliaia di bambini e bambine e dalle loro famiglie, ecco che a Natale 2021 ritornano i personaggi già noti e amati dal pubblico: ci saranno Babbo Natale e la Befana, innanzitutto, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino…e naturalmente anche Mago Bisesto che, diventato buono, è ora stretto collaboratore della Befana…. Ma ahimè, anche questa volta c’è un problema con Babbo Natale: non vuole saperne di partire per la consueta distribuzione dei doni!



Età: dai 5 anni ai 10 anni

Biglietti:

Intero: €12,00

Ridotto: €10,00

Doppia replica:

alle 15:30 e alle 17:30

Produzione: Fondazione AIDA



Per maggiori informazioni:

https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022-spettacoli-teatro-ragazzi-verona/



