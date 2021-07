Ben Harper in concerto a Marostica il 13 luglio 2022

Ben Harper annuncia il rinvio del tour europeo. Slitta al 2022 la data in programma al Marostica Summer Festival. La decisione arriva dal management dell’artista californiano dopo aver valutato le difficoltà legate alla situazione sanitaria, riscontrate in alcuni paesi europei coinvolti nel tour.

È stata fissata quindi per il 13 luglio 2022 la nuova data del concerto di Ben Harper.

L’artista californiano si esibirà al Marostica Summer Festival con la sua band, nella formazione “Ben Harper & The Innocent Criminals”, con la quale si potrà ascoltare del vivo una delle voci più affascinanti del panorama mondiale.

I biglietti del concerto di Marostica acquistati nel 2020 e nel 2021 rimangono validi per la nuova data del 2022.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica.

Nuovi biglietti disponibili a breve in prevendita nel circuito Ticketone.

Bio

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le canzoni di Ben Harper “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard a proposito della sua musica ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale.

A Marostica proporrà “A solo evening with Ben Harper”. Emozionante performance di chitarra e voce per Ben Harper che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha deciso così di programmare due serate uniche, due concerti molto speciali che lo vedranno esibirsi da solo sul palco, accompagnato solo dalle sue chitarre. I fans Italiani avranno così un’opportunità imperdibile di partecipare a uno show molto intimo che metterà in mostra ancora di più il talento alla chitarra del musicista Californiano.