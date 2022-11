Bello Figo il rapper di 'Non pago affitto' all'Amis Club

Sabato 19 Novembre AMIS Vicenza presenta Bagarre con lo show di Bello Figo. Nato in Ghana nel 1992 e arrivato in Italia a 12 anni, è oggi uno dei rapper e fenomeni del web più conosciuti e controversi. Nel 2005 ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi in italiano, costituendo un collettivo assieme ad altri rapper tra cui Don Capucino e John Osako. Pur non essendo, per sua scelta, prodotto da nessuna casa discografica Bello Figo ha avuto con i suoi brani milioni di visualizzazioni su YouTube (raggiungendo il picco di oltre 20 milioni per Non pago affitto).

• INFO UTILI:

Amis Disco Club

Via del Commercio 24

36100 Vicenza

Apertura cancelli: sabato 19 Novembre 2022 ore 22:45

Prezzi: a partire da € 16.50