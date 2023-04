Bell'Italia: tre giorni di sapori da tutte le regioni a Bassano del Grappa

Indirizzo non disponibile

A Bassano del Grappa (VI) in Piazza Libertà, sabato 8, domenica 9, lunedì 10 Aprile 2023 arriva Bell'Italia Tour per Pasqua. Tre giorni in cui si potranno gustare sapori da tutto il Bel Paese, con espositori provenienti da ogni regione d'Italia che esibiranno i loro prodotti tipici Regionali.