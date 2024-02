Arriva Bell'Italia a Marostica con il top dei prodotti tipici regionali

Il Mercatino Bell'Italia è un appuntamento fisso per gli amanti della gastronomia e dei prodotti tipici italiani. Per l'intero fine settimana del 24 - 25 febbraio 2024, Piazza Castello a Marostica si trasforma in un crocevia di sapori e profumi, offrendo ai visitatori l'opportunità di gustare e acquistare le eccellenze culinarie provenienti da ogni angolo d'Italia.

Espositori da Tutta Italia

Gli espositori, selezionati tra i migliori produttori regionali, porteranno a Marostica una varietà incredibile di prodotti tipici:

Dolci: Cannoli siciliani, dolci tipici delle varie regioni.

Formaggi: Gorgonzola DOP, Pecorino Sardo.

Salumi: Lardo di Colonnata, Speck Altoatesino.

Specialità Regionali: Tartufo d'Alba, Arancini Siculi, Piadina Romagnola.

Un Viaggio Gastronomico

Il Mercatino Bell'Italia non è un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni culinarie italiane. Ogni stand rappresenta una tappa di questo percorso gustoso, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire o riscoprire i prodotti che hanno reso la cucina italiana famosa nel mondo.

Per Tutti i Gusti

Che siate golosi di dolci, appassionati di formaggi e salumi, o semplicemente curiosi di assaggiare le varie specialità regionali, il Mercatino Bell'Italia ha qualcosa per soddisfare ogni palato. È un'occasione per immergersi nella ricchezza e varietà della gastronomia italiana, in un'atmosfera festosa e accogliente.

Non Solo Cibo

Oltre alla degustazione e all'acquisto di prodotti tipici, il Mercatino Bell'Italia ci saranno prodotti creativi che trasmettendo la passione e la tradizione che caratterizzano il made in Italy.