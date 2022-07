Believe poetry slam

MICROFONI ALLA MANO GENTE!

Ecco a voi la gasatissima seconda puntata di Poetry Slam a Porto Burci.

Se stai pensando che la poesia sia noiosa, devi venire a questa serata per cambiare idea.

Poeti sempre nuovi, un ambiente accogliente, la voglia di dedicare un'ora alla poesia, sia essa seria, comica, erotica, lenta, rappata... una sfida tra poeti il cui vincitore sarà deciso dal pubblico.

Il regolamento è semplice:

A presentare ci sarà un MC;

Ogni poesia non dovrà durare più di tre minuti;

Non si possono usare oggetti di scena o basi musicali;

A decretare il vincitore sarà una giuria scelta casualmente tra il pubblico;

Il vincitore si qualifica per i regionali di Slam Italia!

Posti limitati, consigliata la prenotazione qui: https://forms.gle/T64cRL8q79K5a75Q8

La consumazione è riservata ai soci ARCI, sarà possibile tesserarsi la sera stessa.

Vuoi partecipare a un Poetry Slam?

Scrivi a info@teatrobelieve.it

Associazione culturale Teatro Believe

Teatro Believe crede nella contaminazione, nella creazione di ponti tra artisti e tra gli artisti e il pubblico. Crede nell’aprire il proprio cuore, nel rischiare, nello sperimentare, nel fare in modo che nessuno tra il pubblico o sul palco si senta mai solo.



L'Associazione organizza i regionali veneti di Poetry Slam e la rassegna di Stand Up Comedy “Believe & Stand Up” e la rassegna internazionale d’improvvisazione Parole di Troppo. Inoltre gestisce l’unico ensemble di Soundpainting multidisciplinare italiano certificato ufficialmente dal soundpainting institute di Walter Thompson.