Believe poetry slam

Se stai pensando che la poesia sia noiosa, prova a venire a questa serata per cambiare idea! Il 4 marzo 2022 al Porto Burci.

Poeti sempre nuovi, un ambiente accogliente, la voglia di dedicare un'ora alla poesia, sia essa seria, comica, erotica, lenta, rappata... una sfida tra poeti il cui vincitore sarà deciso dal pubblico.



Il regolamento è semplice:

A presentare ci sarà un MC;

Ogni poesia non dovrà durare più di tre minuti;

Non si possono usare oggetti di scena o basi musicali;

A decretare il vincitore sarà una giuria scelta casualmente tra il pubblico;

Il vincitore si qualifica per i regionali di Slam Italia!



L'ingresso è gratuito e il numero di partecipanti è limitato quindi ti suggeriamo di iscriverti tramite il form: https://bit.ly/357inOV

La consumazione è riservata ai soci ARCI, sarà possibile tesserarsi la sera stessa.



Come previsto da normative vigenti l'accesso al centro culturale è riservato ai soli possessori di Super green pass e i partecipanti dovranno essere muniti di FFP2 e indossarla sempre.



Per consultare tutte le modalità di accesso agli spazi:

https://www.portoburci.it/modalita-daccesso/



Vuoi partecipare a un Poetry Slam?

Scrivi a info@teatrobelieve.it



Associazione culturale Teatro Believe

Teatro Believe crede nella contaminazione, nella creazione di ponti tra artisti e tra gli artisti e il pubblico. Crede nell’aprire il proprio cuore, nel

rischiare, nello sperimentare, nel fare in modo che nessuno tra il pubblico o sul palco si senta mai solo.

Fin dalla sua nascita Teatro Believe si pone l’obiettivo di esplorare le arti sceniche soprattutto nei suoi aspetti interattivi. Si avvale dell’esperienza

internazionale come attore/improvvisatore di Zeno

Cavalla e dal 2015 fino allo scoppiare della pandemia ogni mese ha portato a Padova un attore internazionale a condividere il suo sapere, sia come insegnante che come performer.



italiano certificato ufficialmente dal soundpainting institute di Walter Thompson.