Beetle blitz - escursione

Prendono il via a Brendola gli Incontri tra Natura e Storia 2024 del Museo Zannato con un evento speciale organizzato per la Giornata internazionale dei musei 2024! Da una collaborazione scientifica tra il Museo Zannato e il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, una escursione di citizen-science aperta a tutti tra i boschi di Brendola per monitorare la biodiversità dei Colli Berici, raccogliere dati scientifici sui coleotteri in compagnia di esperti e scienziati. Armati di smartphone, registrati sull’app iNaturalist e preparati a passare con noi una giornata da veri scienziati!



Domenica 19 Maggio 2024 – Ritrovo: Parcheggio del Duomo di Brendola “Incompiuta” ore 9:00 – 12:30



INFO e PRENOTAZIONI: https://experience.biosphaera.it/esperienze/beetleblitz/ info@biosphaera.it – 0445171489