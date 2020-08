Questo fine settimana torneo misto di Beach Volley al ex laghetto di Marola, la nuova area verde dedicata allo sport e al tempo libero.

BEACH VOLLEY PARTY

Sfida a squadre 4 vs 4 misto (Min 2 ragazze sempre in campo)

MAX 16 SQUADRE

Sabato 22 domenica 23 agosto

Sabato 14:00 - 19:00

Domenica 10:00 - 18:00 con pausa pranzo

DJS:

SABATO: Ulisse Ulysses Tales

DOMENICA: Caste Jump

INFO:

Iscrizione 15 euro ad atleta (max 8 atleti per squadra)

Con l’iscrizione è compresa la partecipazione all’evento e un’ora di campo ( per squadra) la settimana prima o la settimana dopo), premi e gadget

Durante tutta la manifestazione area ristoro SPARK aperta..

Per iscrizione mandare mail a prenotazioni@sparkvicenza.com

Indicando nome squadra e nome cognome e numero di telefono di ogni partecipante.



22 ago alle ore 10:00 - 23 ago alle ore 00:00

Spark (ex laghetto di Marola)

Via Marconi, 96, 36040 Torri di Quartesolo

Organizzato da Spark

SPARK (ex laghetto di Marola) è una area immersa nel verde, di fronte al lago dove si svolgono vari tipi di attività:

Living Bay con 2 ristoranti (Burger Grill e Tex Mex con la Cueva), birreria artigianale San Gabriel, Drink bar con Gin, Cocktail e miscelati. Nella Living Bay si svolgono anche i sottofondi musicali.

Gli orari della Living Bay sono: Dal giovedì a domenica, dalle 18:00 alle 01:00



SPORT è la zona con 2 campi da beach volley outdoor, un tavolo da teqball e tutto quello che serve per divertirti o allenarti come spogliatoi e doccia calda. Questa zona è aperta, con un bar annesso, tutti i giorni dalle 17 alle 24, con la possibilità di prenotare i campi o il tavolo sul nostro sito