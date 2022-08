Be Popular festival di teatro nel cortile di Palazzo da Schio

Il Teatro Popolare torna a invadere la città di Vicenza con il Festival Be Popular. teatro, musica, esposizioni, workshop internazionali e aperitivi musical teatrali, numerose le attività e le compagnie che si alterneranno per animare l’estate vicentina.

La programmazione principale del festival viene ospitata in uno spettacolare angolo della città, nel cortile di Palazzo da Schio alle ore 21,30.

Programma

23/08/2022 Come far/la Franca Palazzo da Schio - Cortile

24/08/2022 Il segreto del bosco vecchio Palazzo da Schio - Cortile

24/08/2022 Arlecchino Furioso Palazzo da Schio - Cortile

25/08/2022 Leggende e racconti popolari del Veneto di Dino Coltro Palazzo da Schio

25/08/2022 Fino alle stelle! Palazzo da Schio - Cortile

26/08/2022 Leggende e racconti popolari del Veneto di Dino Coltro Palazzo da Schio -Itinerante

26/08/2022 Don Chisciotte Palazzo da Schio - Cortile

27/08/2022 Cabaret mistico Palazzo da Schio - Cortile

27/08/2022 BumBumFritz Palazzo da Schio - Cortile

28/08/2022 Tutto è Kabarett Palazzo da Schio - Cortile

28/08/2022 In Principio furoni i Buffoni Palazzo da Schio - Itinerante per le vie del centro di Vicenza

Luogo di svolgimento: Palazzo da Schio- Cortile

Corso Andrea Palladio n.147 Vicenza

Ingresso: a pagamento Biglietto unico: € 8

Organizzatore: Stivalaccio Teatro in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza

Contatti telefono: +39 0444 534321