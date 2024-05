Bazar, street food, musica: aperitivo al parco

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Costabissara ha in programma un nuovo evento che si terrà nel cuore del centro cittadino, presso il Parco del Donatore. Vi invitiamo a partecipare domenica 2 giugno a partire dalle ore 16:00 per una giornata speciale e magica all'insegna del relax, degli aperitivi, dello street food e del BAZAR.

Il Parco del Donatore sarà allestito in modo unico, con teli e cuscini per un'atmosfera rilassante e una console che diffonderà ottima musica per accompagnare il vostro aperitivo domenicale.

Programma

Domenica 2 Giugno, Parco del Donatore

16:00: Inizio dell'evento

Relax e Aperitivi: Godetevi un'atmosfera accogliente con comodi teli e cuscini.

Street Food: Deliziate il vostro palato con le prelibatezze dei nostri food truck:

Classico: Servizio beverage di qualità.

Le Papere: Il food truck itinerante che porta il miglior pesce in molte piazze d'Italia.

Peps: Gli smash burger per eccellenza!

Nota Importante- In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.

Dalle 16, relax, aperitivi, street food e BAZAR per una Domenica speciale e magica.

- INGRESSO GRATUITO e aperto a tutti -

Contatti - Per ulteriori informazioni, contattare l'infoline al numero: 3474893650

Parco del Donatore, Via Brigata Sassari 34