Visita guidata al Museo Hemingway

A nord del Borgo Margnan in un’area suggestiva e pittoresca lambita dal fiume Brenta, si trova Villa Ca' Erizzo Luca.

L’antica dimora è carica di storia e ha visto avvicendarsi proprietari e personaggi illustri che vi hanno lasciato il segno.

Uno stupendo viale di carpini secolari che conduce alla villa, si conclude con un parco di rara bellezza con piante d’alto fusto, recinzioni in muratura a sasso di fiume e impreziosito da sculture e antiche fontane.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 ore 16.00

Fondazione Luca vi aspetta per un' interessante visita guidata gratuita al solo costo d'ingresso con Anna Sacchetto alla scoperta della vita e delle opere del Premio Nobel della Letteratura, Ernest Hemingway.

PRENOTAZIONI:

Villa Ca' Erizzo Luca

tel. 0424 529035

e-mail info@villacaerizzoluca.it

Posti limitati, è necessaria la prenotazione

Il Museo

Bassano del Grappa, allo sbocco del fiume Brenta dalle montagne, fu nel 1917-1918 punto di massima resistenza contro i reiterati tentativi austro-ungarici di irrompere nella Piana Veneta e travolgere lo schieramento italiano. Poco a nord dal celebre ponte in legno del Palladio, sulla riva est del fiume, sorge Ca' Erizzo, un'elegante struttura del'400, con successivi rifacimenti e abbellimenti.

Il museo occupa cinque grandi locali a livello strada con accesso diretto ad essa e raccoglie una vasta raccolta archivitisico fotografica con immagini e testi inediti della missione americana durante il primo conflitto, alcuni proprio ritrovati all’interno della villa, nonché da numerose opere editoriali da collezione pubblicate tra gli anni trenta e quaranta in Italia. ? disponibile anche un'interessante audioguida multimediale per smartphone, in grado di accompagnare il visitatore nel vasto percorso.

Questo museo vuole porsi come struttura e fondazione che nel tempo andrà a studiare e sviluppare tutto ciò che di inedito e originale custodisce. Il fine è quello di fornire una testimonianza sulla partecipazione degli Stati Uniti alla Prima Guerra Mondiale e contribuire a valorizzare la prestigiosa presenza che Hemingway ha voluto riservare all’Italia e alla nostra regione durante le sue frequenti permanenze.

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e su prenotazione 0424/529035.