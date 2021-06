Bassano: tour delle Botteghe Storiche il sabato pomeriggio

Indirizzo non disponibile

Le visite, completamente gratuite, saranno occasione per scoprire (o riscoprire) il presente e il passato della città degli Alpini e delle sue botteghe: una storia fatta di tradizione, artigianità e creatività.

Un tour guidato tra le vie di Bassano del Grappa, borgo dal fascino misterioso e ricco di storia, abbinato alla visita delle botteghe storiche, cuore pulsante del commercio bassanese. È la proposta della Confesercenti del Veneto Centrale, che organizza gli eventi insieme a Cescot e al Comune di Bassano, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Le visite si svolgeranno nelle seguenti date:

Sabato 3 luglio

Sabato 24 luglio

Sabato 11 settembre

Sabato 18 settembre

Sabato 25 settembre

La partenza è prevista per le ore 16, ritrovo in via Angarano n. 22 (nei pressi della Grapperia – Enoteca Bassanina) 15 minuti prima della partenza.

Per informazioni sui tour, per partecipare o per una guida turistica esclusiva di Bassano del Grappa scrivere a giovannasoloniguidaturistica@gmail.com

Durata della visita: 2 ore.