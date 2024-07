Bassano sotto le stelle, ogni mercoledì musica e spettacoli

Torna "Bassano Sotto le Stelle", la grande kermesse estiva che animerà il centro di Bassano del Grappa per i mercoledì di luglio. Ballerini, attori e musicisti provenienti da tutta Europa si esibiranno in una serie di eventi unici e affascinanti nell'ambito di "Operaestate Festival". Ogni settimana, il centro storico si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto, offrendo spettacoli itineranti, concerti jazz, e arti circensi

Programma 2024

Mercoledì 10 luglio: Resextensa presenta "FATA fuoco.aria.terra.acqua", uno spettacolo itinerante che celebra i quattro elementi naturali con creature fantastiche. Lo spettacolo inizia alle 21:00 con una parata musicale dalla scuola Vittorelli, passando per via Museo, Piazza Garibaldi e via Barbieri, fino a Piazza Libertà. In Piazza Garibaldi, a ovest della Fontana, si terrà uno spettacolo con il fuoco, mentre in Piazza Libertà ci saranno evoluzioni in aria e in acqua. Il rientro degli artisti è previsto per le 23:00.

Mercoledì 17 luglio: "Bassano City of Jazz" in coproduzione con Operaestate Festival, offre una serata di musica jazz con oltre cinquanta musicisti in varie location del centro storico, tra cui Piazzetta Da Ponte, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via Roma, Piazzotto Montevecchio, Via Gamba, Via Bonamigo, Piazzetta Zaine e Piazza Libertà. La Green Orchestra, diretta da Ettore Martin, si esibirà in Piazza Libertà in un concerto omaggio a Burt Bacharach. Solo in Piazza Libertà verrà montato un palco di 6x8 metri e posizionate 270 sedie per gli spettatori.

Mercoledì 24 luglio: "Bassano Città di Circo" in coproduzione con Operaestate Festival, trasformerà la città in un teatro a cielo aperto dedicato alle arti circensi. Artisti da tutto il mondo si esibiranno in giocoleria, acrobazie, musica, equilibrismi, giochi di fuoco, clownerie e illusionismo, offrendo spettacoli che inizieranno alle 21:00 in Piazzetta Da Ponte, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via Roma e Piazza Libertà.