Bassano sotto le stelle: mercoledì 50 musicisti suoneranno nelle vie del centro

Torna Bassano City of jazz, la serata dedicata al jazz di Bassano sotto le stelle, i mercoledì che animano il centro storico di Bassano del grappa, il 20 luglio alle 21.30, con oltre 50 musicisti in 11 formazioni, in altrettanti luoghi della città. A partire da Piazza Libertà dove si esibirà per la prima volta a Bassano la Green Orchestra diretta da Ettore Martin e poi tanti giovani musicisti con una solida formazione accademica che declinano il jazz attuale nelle sue varie sfumature, partendo da quello tradizionale, innestato con varie influenze, dall’elettronica al rock.

Un evento inserito nella ricca rassegna di Operaestate Festival, in collaborazione con BACAN, associazione culturale attiva nella produzione musicale e Confcommercio, mandamento di Bassano del Grappa.

Dopo due anni di pausa forzata torna l’evento Bassano city of Jazz-Suoni nella città, la serata che porta per le strade la musica jazz, tra improvvisazioni e standard, nei luoghi simbolo della città e in quelli poco esplorati. Un ricco programma che fa di Bassano, per una sera, la città del Jazz: tra gli inediti incroci di armonie che si rincorrono da un capo all'altro della città, nuove strade si aprono davanti agli ascoltatori itineranti, esploratori di un'affascinante amazzonia di note musicali, in una giungla urbana dal ritmo coinvolgente e sorprendente.

In Piazza Garibaldi il progetto Beatles Today, della Green Orchestra diretta da Ettore Martin sax tenore, e arrangiamenti insieme a: Alice Nereide Cossa, voce, Stefano Bellettato - violino, Mattia Salin – violino, Francesco Ferrarese - viola, Elisa Lazzarin – violoncello, Michele Uliana - clarinetto, Fabio Zulato - sax contralto, David Trivellato - sax tenore, Yuri Argentino - sax baritono, Francesco Minutello - tromba e flicorno, Massimo Fracasso - tromba e flicorno, Nicola Gandellini – trombone, Marco Minorello – trombone, Emanuele Ruggiero – chitarre, Simone Vason – basso, Carmine Bloisi - batteria.

Un progetto dedicato ai Beatles, artisti che con la loro musica sono riusciti a cambiare il mondo, sapendo cogliere in anticipo rispetto al proprio tempo, i sogni, i fermenti, i desideri di un'intera generazione, trasferendoli nelle proprie canzoni che divennero cosi? la colonna sonora delle vite di migliaia di giovani.

Tante di queste canzoni non hanno bisogno di presentazioni perché sono entrate nella storia, non solo della musica, e spesso le idee musicali su cui sono costruite hanno la forza irresistibile della semplicita?.

Green Orchestra ha sviluppato queste idee in chiave jazz, utilizzando al meglio le potenzialita? del ricco organico.

Talvolta pensando a un suono simile a quella della Big Band Jazz altre volte puntando su colori orchestrali piu? classici, grazie al quartetto d'archi.

Da Piazza Libertà altre 10 formazioni si potranno incrociare per le vie del centro storico.

Il Belvedere del Palazzo Sturm sarà un suggestivo palcoscenico per due jazz band: Clamp, collettivo vicentino che spazia da sonorità elettroniche al jazz sperimentale e Tare, che alla chitarra, al basso e alla batteria aggiunge anche i sintetizzatori.

La musica continua e si sposta in Piazzetta Montevecchio con il gruppo Lush Life e la voce di Anna Ferronato e in Via Gamba dove si esibirà il Giovanni Fochesato 4et, guidato dall’omonimo sassofonista tenore e soprano.

Anche Piazza Guadagnin e Via Vittorelli diventano luoghi da vivere insieme alla musica grazie al quartetto jazz Aria e a Spoon Trio costituito da chitarra elettrica, basso e batteria; percorrendo la via si raggiunge Piazza Garibaldi dove si esibiranno due gruppi emergenti, i Moi • Gea a colpi di sax e batteria e The trio plays… con un mix di batteria, chitarra elettrica e contrabbasso. Il percorso termina con Four leaves indigo in Piazzetta dell’Angelo e il quintetto Sean Lucariello 5et in Piazzetta da Ponte.

Mercoledì 20 luglio ore 21.00 nel centro storico di Bassano del Grappa

SUONI NELLA CITTA’: BASSANO DEDICA UNA SERATA ALLA MUSICA JAZZ

Una notte dedicata ad artisti jazz per tornare a vivere la città attraverso la musica.

ARIA

Martina Ghibellini - voce

Luca Scardovelli - chitarra

Dario Ponara - vibrafono

Silvano Martinelli - batteria

Piazzetta Guadagnin

CLAMP

Marco Spagnolo - sassofono

Giulio Tisato - tape machine e sequencer

Simone Colosimo - sintetizzatori

Piero Pederzolli - batteria

Belvedere Palazzo Sturm

FOUR LEAVES INDIGO

Angela Centanin - voce

Leonardo Franceschini - chitarra classica ed elettrica

Marco Trabucco - contrabbasso

Niccolò Romanin - batteria

Piazzetta dell’Angelo

GIOVANNI FOCHESATO 4ET

Giovanni Fochesato - sax tenore e soprano

Luca De Toni - chitarra elettrica

Martino De Franceschi - basso

Filippo Mampreso - batteria

Via Gamba

LUSH LIFE

Anna Farronato - voce

Giuseppe Blanco - pianoforte

Matteo Padoin - contrabbasso

Daniele Patton - batteria

Piazzetta Montevecchio

MOI • GEA

Lorenzo Cucco - sax tenore

Fabio Pavan - sax baritono

Rita Brancato - batteria

Simone Buttarello - batteria

Piazza Garibaldi

SEAN LUCARIELLO 5ET

Sean Lucariello - tromba e flicorno

Lorenzo De Luca - sax tenore e soprano

Francesco Pollon - pianoforte

Alberto Zuanon - contrabbasso

Stefano Cosi - batteria

Piazza Jacopo da Ponte

SPOON TRIO

Michele Zanasi - chitarra elettrica

Christian Guidolin - basso

Francesco Mascolo - batteria

Via Vittorelli

TARE

Elia Guglielmi - chitarra elettrica

Paolo Munarini - sintetizzatori

Alberto Munarini - basso

Leonardo Ziche - batteria

Belvedere Palazzo Sturm

THE TRIO PLAYS…

Giovanni Clemente - chitarra elettrica

Nicolò Masetto - contrabbasso

Massimo Cogo - batteria

Piazza Garibaldi

Ingresso libero

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214