Bassano, grandi ospiti a Resistere: Pif, Barisoni, Marco Lillo

Ancora una giornata densa di appuntamenti per Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti, in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa.

Sabato 19 giugno, alle 17.00, alla Sala Da Ponte, il designer Riccardo Falcinelli e la stilista Silvia Bisconti ci spiegano come funzionano le immagini dal Rinascimento ad Instagram. Spesso, davanti a un quadro, tendiamo a domandarci che cosa significhi, o quali fossero gli intenti del pittore, o come si collochi nell’epoca in cui è stato realizzato: ma cosí la storia dell’arte rischia di essere una spiegazione solo di storia, anziché di arte. Invece di cercare il "significato" delle immagini, si entra nel loro ingranaggio, trattandole non come simboli da decifrare, bensí come meccanismi da smontare. Riccardo Falcinelli ci spiega in che modo sono state progettate e costruite, e perché. Scritto con piglio affabulatorio e avvincente, che conferma Falcinelli come uno dei migliori saggisti italiani, Figure è un libro per chi vuole capire le immagini, ma anche per chi vuole inventarle. Riccardo Falcinelli insegna psicologia della percezione presso l'ISIA di Roma. È autore di "Cromorama". Silvia Bisconti, imprenditrice, suo è il marchio di moda Raptus & Rose. Ha scritto il romanzo "Diario di una viaggiatrice eccentrica".

Alle 19.00, al Teatro all’aperto Tito Gobbi, due esperti di economia, il conduttore radiofonico Sebastiano Barisoni e l’editorialista del Corriere della Sera Roger Abravanel ragionano, con Laura Perego, dei diversi aspetti del sistema Italia. Analisi necessarie per trovare la via della ripresa che non può limitarsi a considerazioni economiche, ma coinvolgere diversi aspetti del sistema Italia.

Alle 21.15, sempre al Teatro all’aperto Tito Gobbi, l’autore televisivo e regista Pif e il giornalista e scrittore Marco Lillo si confrontano su donne e mafia, con Maurizio Mannoni. Parlare di mafia, del suo oscuro e pervasivo potere che sembra inattaccabile a volte fa dimenticare il destino delle sue vittime. In alcune occasioni però, quelli che sembrano inermi possono rivelarsi tenaci e coraggiosi avversari, capaci di contrastare chi appare invincibile. Le sorelle Pilliu ne sono una testimonianza, sole contro Cosa Nostra, ma anche ignorate e vessate dalle istituzioni che dovrebbero difenderle, sono tutt'ora impegnate in una strenua lotta lunga trent'anni. Pif, a autore televisivo, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, regista e scrittore siciliano, è autore di "Che Dio perdona a tutti".

Infine, domenica 20 giugno i noti volti televisivi Alessandro Sallusti e Gianluigi Nuzzi discutono di giornalismo scomodo (Sala Da Ponte, ore 10.30); chiude il fisico e divulgatore scientifico Guido Tonelli indagando il concetto di tempo (Teatro al Castello Tito Gobbi, ore 21.15)