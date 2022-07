Bassano: Reali fuochi d'artificio e musica sull'acqua

Grande apertura per la 42° edizione di Operaestate FestivalVeneto. Lunedì 11 luglio, alle 21.30, l'Orchestra di Padova e del Veneto sarà sul Ponte Vecchio per eseguire due suite di Haendel e accompagnare a tempo di musica i giochi pirotecnici sul fiume Brenta.

Tre le zone identificate per godersi al meglio lo spettacolo: via Porto Di Brenta, via Macello e via Volpato. Per accedere agli spazi individuati, sarà necessario ritirare l'apposito tagliando, al costo di 1 euro, prsso la biglietteria del Festival.

- Rimangono validi i biglietti ritirati per lo stesso spettacolo programmato nel 2021 e annullato causa maltempo.

- I possessori sono pregati di procedere al cambio del biglietto sempre presso la biglietteria del festival.

- I varchi per l’accesso saranno aperti a partire dalle 20.30, un’ora prima dell'inizio del concerto.

Info e prenotazioni alla biglietteria del Festival di via Vendramini, 35.

Tel. 0424 524214.

Orari: lun-ven 10-13 e 15-18, sabato 10-13

Tutto il programma su www.operaestate.it

Foto di Cesare Gerolimetto

Lunedì 11 luglio, alle 21.30

Orchestra di Padova e del Veneto

direttore d’orchestra Filippo Maria Bressan

musiche di Georg Friedrich Haendel

produzione del festival

In apertura del Festival a Bassano, una grande festa lungo il Brenta con musica e fuochi d’artificio. In programma due celebri suite di Haendel composte per altrettante feste: Musica sull’acqua e Musica per i reali fuochi d’artificio con l’Orchestra posizionata sul ponte, amplificata su entrambe le rive e accompagnata, a tempo di musica, da spettacolari giochi pirotecnici lanciati da piattaforme sul Brenta ad illuminare la bellezza del Ponte palladiano, appena restaurato.

Lo spettacolo sarà visibile da: Via Porto di Brenta, Via Macello, Via Volpato, Terrazza Palazzo Sturm