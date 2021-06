Bassano Operaestate Festival: torna Marco Paolini, il programma

La pandemia ha chiuso le porte dei teatri, ma che non ha fermato la creatività, l’impegno degli artisti, del mondo culturale nella ricerca di innovative forme di esplorazione e narrazione di questo nuovo presente, di alternative a un futuro indecifrabile. E proprio per cercare di immaginare quello che accadrà, lo sguardo si rivolge al presente, a quello scollamento tra Umanità e Natura che genera conflitti e lo ipoteca pesantemente, il futuro.

Si apre sabato 17 luglio la 41^ edizione di Operaestate Festival, intitolata Anno1 P.Q./Ecologie del Presente, per riassumere, insieme, come il 2021 sia per il Festival l’anno 1 post quarantennale, e - per tutti - anche l’anno che dovrebbe liberarci dalla lunga quarantena che ha bloccato il mondo per mesi e mesi.

Per questo, Anno 1 P.Q. è l’anno che dedichiamo alle Ecologie del presente, le relazioni tra umanità e natura attraverso la forza dei linguaggi artistici. Dal 17 luglio al 10 ottobre a Bassano del Grappa e nelle 27 città Palcoscenico.

LA DANZA

La programmazione declinata in Danza, rivela molto della ricerca e delle riflessioni, centrali nel periodo recente, sul tempo complesso in cui, sia artisti che pubblico, si sono ritrovati. Si delinea così un programma che mette al centro l’umano, che risveglia emozioni ed empatia attraverso le immagini poetiche evocate da un corpo danzante.

Gli appuntamenti si aprono a Bassano del Grappa, con Stories, di Aterballetto (17/7), prestigiosa compagnia italiana che qui riunisce le nuove creazioni dei giovani autori in un’antologia sui temi dell’abbraccio e dell’armonia.

In prima nazionale la serata Swans (22/7). La morte del cigno (creato da Fokine per la leggendaria ballerina Anna Pavlova).

Nell’indagare le ecologie delle emozioni, è dedicato all’amore il trittico di MMCompany, Love Poems (29/7), in Prima Nazionale. Una serata che, dalla complessità di un passo a due firmato Maguy Marin, passa alla moltiplicazione degli sfortunati innamorati Romeo e Giulietta immaginata dal duo Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, fino all’aspetto più primitivo dell’amore investigato da Thomas Noone. La danza esce dai confini del palcoscenico e invita gli spettatori in splendidi scenari naturali e urbani, in virtuosa integrazione con l’ambiente che l’accoglie. Oxigene (18/7), creazione site specific per l’Orto Botanico di Padova affidata a quattro giovani danzatrici: Vittoria Caneva, Ilaria Marcolin, Anna Grigiante ed Elena Sgarbossa; due serate ambientate tra architetture storiche e panorami inaspettati: dalla monumentale Villa Da Porto a Montorso Vicentino (24/7) con progetti appositi creati da Chiara Frigo e Collettivo MINE, al Parco Rizzi di Isola Vicentina (29/8) che accoglie due creazioni di e con Siro Guglielmi con Francesco Saverio Cavaliere e Rosa Brunello.

IL TEATRO

La sezione teatro, più che mai indaga presente e futuro dei diversi ecosistemi, le loro connessioni, storie, memorie e prospettive, in gran parte originate dalle difficoltà straordinarie di questo ultimo tempo. Ne viene così un programma che si affida: alla parola poetica per districare i nodi del presente, alla letteratura per decodificare i misteri della scienza, alla memoria degli artisti per raccontare il mondo della creazione, ai grandi classici rivisitati, fino alla realistica fantasia di chi osa immaginare un futuro più sostenibile, quasi… fantascientifico. E il paesaggio, naturale ed architettonico, non è semplice scenario, ma diventa luogo privilegiato di ispirazione, di incontro, ascolto, scambio.

Il programma ospita giovani compagnie e grandi nomi del teatro italiano, come Emma Dante (3/8 Bassano del Grappa) con Misericordia un potente inno alla vita, “una fabbrica d'amore”, come la stessa autrice e regista palermitana l'ha definito; da Goldoni, La bottega del Caffè, (7/8) riletta in chiave contemporanea, e ambientata a Marostica, città natale di Prospero Alpini, fautore nel ‘500, della diffusione proprio del caffè.

I temi dell’ecologia sono centrali in Earthbound ovvero le storie delle Camille, di Marta Cuscunà, (24/8 Bassano del Grappa) un’esplorazione del futuro prossimo, dove la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree del pianeta danneggiate dall’uomo; centrale anche nella nuova creazione di Babilonia Teatri: Mulinobianco, (30/7 Bassano del Grappa) sull’arduo equilibrio tra naturale ed artificiale.

Tante le nuove produzioni nate dal dialogo con il territorio, dove artisti e compagnie coinvolti, hanno instaurato un legame speciale con le comunità, traendone ispirazione per nuove drammaturgie; a partire dai Fratelli Dalla Via che a Colceresa (24/7) hanno coinvolto per Lezioni fanta-demografiche un gruppo di giovanissimi con cui hanno condiviso la complessa sostenibilità dei sistemi attuali; mentre a Lusiana Conco (13, 14/8) si conclude il progetto triennale che li ha visti incontrare i Local Heroes locali, per investigare i temi dell’identità, delle tradizioni e del senso di comunità in un mondo sempre più glocal.

Il racconto della natura, del paesaggio e delle piccole comunità che lo preservano, è invece al centro di Ritorno a casa di Mirko Artuso (12/8 Enego), mentre la nuova creazione di Filippo Tognazzo (29/8 Rosà) Celtis Australis-Storia del bagolaro e del bosco viaggiante, è ambientata in un bosco di pianura curato da volontari, un racconto di condivisione e impegno per il necessario equilibrio fra natura e attività antropica. La bellezza del paesaggio è centrale nel progetto di silent play: Il sentiero del Riccio di Paola Rossi (26/9 Colceresa), una passeggiata teatrale che si snoda attraverso boschi, corsi d’acqua e discese panoramiche.

TRA TEATRO E MUSICA

Tanti gli intrecci tra Teatro e Musica, che si fondono in creazioni ibride, a partire dall’omaggio per i 100 anni del poeta Andrea Zanzotto di Vasco Mirandola, con i musicisti Erica Boschiero e Sergio Marchesini sulle sponde del fiume Brenta (21/7 Campolongo Valbrenta).

Anche Marco Paolini si muove tra narrazione e musica (27/7 Isola Vicentina), con Teatro fra parentesi: le mie storie per questo tempo, dedicato ai mestieri del “fare teatro”e nato proprio durante l’isolamento, cucendo insieme storie vecchie e nuove con le canzoni e le musiche di Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi. Entrano invece in dialogo per la prima volta, la compagnia Anagoor - Leone d’argento 2018 – con l’Orchestra di Padova e del Veneto (2/9 Bassano del Grappa) diretta da Marco Angius. Per l’anniversario dantesco, una nuova produzione in musica e teatro, con una originale restituzione de Il Paradiso di Dante, caposaldo della riflessione musicale di Salvatore Sciarrino sulla Commedia, dove lo spettatore è invitato al centro di una camera acustica disegnata e agita da Anagoor.

Altro omaggio a Dante, nella nuova serie di Ekfrasis del drammaturgo e storyteller Luca Scarlini. Tre appuntamenti con La mirabile visione, dedicati alla relazione tra la Commedia dantesca e le arti figurative, del suo tempo, nel rinascimento e nell’arte contemporanea (6,7,14 agosto a Bassano del Grappa). Sempre Scarlini protagonista, con Alberto Mesirca, di un recital romantico per voce e chitarra intorno a Pietro Pagello (1807-1898), castellano di nascita, che fu famoso in tutta Europa per la sua vicenda d'amore con George Sand (20/7 Castelfranco Veneto).

LA MUSICA E L’OPERA

Classica, jazz e opera, tra maestri e giovani musicisti, si alternano presenze e stili nella sezione musica del Festival. Torna il progetto Terre Graffiate con 4 concerti mattutini ambientati in diverse località del Monte Grappa, (17-18-24-25/7).

Doppio appuntamento con l’opera, che vede in programma un concerto lirico con arie e duetti da celebri opere con artisti tra i più acclamati nei principali teatri d’opera internazionali (8/8 Castello degli Ezzelini Bassano del Grappa), e la nuova produzione del Don Pasquale di Gaetano Donizetti, (8 e 10/10 sala Da Ponte Bassano del Grappa).

Da non perdere, infine il grande evento musicale per l’occasione della cerimonia ufficiale di restituzione del Ponte Degli Alpini, con l’esecuzione di due celebri suite di Händel composte per altrettante feste e celebrazioni: Musica sull’acqua e Musica per i reali fuochi d’artificio, (3/10 Bassano del Grappa) con l’Orchestra di Padova e del Veneto accompagnata proprio da un eccezionale spettacolo di fuochi d’artificio, lanciati a suon di musica da piattaforme sul Brenta, ad illuminare la bellezza del ritrovato Ponte.

MINIFEST E CINEMA

Si rinnova anche il progetto dedicato e atteso dal pubblico dei più piccoli e delle famiglie, il Minifest, con 27 spettacoli di teatro per l’infanzia, a Bassano e nelle città palcoscenico, dal 17 giugno all’8 settembre. Tanti i titoli in programma per il CineFestival di Operaestate: a Bassano tutte le sere dal 5 luglio al 29 agosto nella splendida arena del Giardino Parolini. Con il consueto anticipo, dal 1 al 4 luglio nei magnifici Giardini di Villa Ca’Erizzo Luca, con una rassegna dedicata a Dante e alla sua influenza nell’arte cinematografica, a partire dall’incredibile "L'inferno di Dante", primo colossal italiano di inizio '900, rimusicato dal vivo dal jazzista Marco Castelli.

B.MOTION

Dalla seconda metà di agosto il testimone passa a B.MOTION, sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo e agli artisti emergenti, declinata in tre sezioni: danza (dal 19 al 22 agosto), teatro (dal 26 al 29 agosto) e musica (dal 7 al 9 settembre), in tutto 40 appuntamenti ad alto tasso di contemporaneità. Dopo l’anno zero che ha visto gli artisti entrare in contatto con lo spazio digitale, in questo “anno 1” la tecnologia e i nuovi spazi sono alleati dei processi creativi e aprono a nuove modalità di fruizione dello spettacolo dal vivo, che non escludano la forza della condivisione dello spazio e delle emozioni.

Artisti e compagnie di B.Motion: Julien Carlier, Jesus de Vega, Masako Matsushita, Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage, Lois Alexander, Joseph Simon, Adriano Bolognino, Fabio Novembrini e James Viveiros, Sara Sguotti, Collettivo The Field, Stefania Tansini, Chiara Frigo e Marigia Maggipinto, Teatro Sotterraneo, Marta Dalla Via, Matteo Fiorucci e Massimiliano Burini, Teatro dei Gordi, Compagnia Körper e Gitiesse Artisti Riuniti, La Piccionaia insieme ad Anagoor, Sotterraneo e Massimiliano Civica, Roberto Magnani/Teatro delle Albe, Menoventi, Ullallà Teatro/Din Don Down, TRRMA’, Passapartout Duo, Širom.

Il programma completo on line su www.operaestate.it