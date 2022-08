Bassano opera estate: gli spettacoli dal 8 al 12 agosto

Prezzo non disponibile

Il programma del Bassano Opera Estate dal 9 al 12 agosto 2022.

mart. 9 agosto h 21.00

Lusiana, Piazza IV Novembre

ZELDA TEATRO

Cantame, contame, fame contento - racconti dell’Altopiano

coproduzione del festival

Un viaggio nei racconti dell’Altopiano, quello di Filippo Tognazzo e Zelda Teatro, distillato dalla viva voce delle comunità di Lusiana Conco dove si ambienterà lo spettacolo in teatro e musica. Storie e miti di un territorio incorniciato di paesaggi di rara bellezza, intrecciato alla letteratura e alla poesia che

ha ispirato nel tempo, rivisitato come fanno i cantastorie, mettendo in racconto e musica l’immaginario e la storia di un territorio

merc. 10 agosto h 21.00

Bassano, Teatro al Castello “Tito Gobbi”

BABILONIA TEATRI

Pietre Nere

coproduzione del festival

Il nuovo progetto di Babilonia Teatri indaga il concetto di casa a partire da luoghi che, agli occhi dei più, case non sono. Case di riposo, case famiglia, il carcere, la strada, l’ospedale, i dormitori, i centri d’accoglienza, per chi li abita sono casa. Dall’incontro con le persone che abitano questi luoghi, dalla loro

conoscenza, dall’abitarli come ospiti, ha origine Pietre Nere, un progetto che invita a collaborare cinque artisti under 35 appartenenti a linguaggi diversi per dar vita a uno spettacolo teatrale di voci, suoni e i mmagini.

giov. 11 agosto h 21.00

Bassano, Chiostro del Museo Civico

GIOVANI TALENTI 4

Erica Piccotti violoncello

Leonora Armellini pianoforte

musiche di C. Debussy, G. Cassadò, F. Chopin

Ancora due giovani e brillanti musiciste: la pianista Leonora Armellini, quinto Premio nel 2021 al Concorso Chopin di Varsavia, prima italiana ad aver scalato le vette della competizione al vertice del pianismo mondiale. In duo con la violoncellista Erica Piccotti, anch’essa premiata con numerosi riconoscimenti, in

un programma che vede dapprima le Images di Debussy, monumento della letteratura pianistica, quindi con la Suite per violoncello di Cassadò, fra i grandi violoncellisti del '900, anche compositore, e infine la Sonata per violoncello e pianoforte op. 65 di Chopin, splendidamente strutturata nel creare il giusto equilibrio

tra i due strumenti.

ven. 12 agosto h 21.00

Valbrenta, Parco Biblioteca di Valstagna

FAZZOLETTI DI TERRA

Slowmachine/Rajeev Badhan

prima nazionale - coproduzione del festival

Slowmachine con Rajeev Badhan firma un omaggio al documentarista veneto Giuseppe Taffarel, nel centenario della nascita. La sua capacità di osservare la vita, collegando la storia del singolo alla grande storia dell’umanità, emerge dai suoi corti, piccole perle nella storia del cinema. Come Fazzoletti di terra del 1962,

capolavoro neorealista in cui racconta il logorante lavoro dei contadini della Valbrenta, per sottrarre alla montagna piccoli pezzi di terra. Rajeev Badhan prosegue qui la sua ricerca sulle relazioni tra teatro e cinema documentario, indagando, attraverso la figura di Taffarel, anche i luoghi da lui narrati

