A Bassano noi ci darem la mano: 10 formazioni musicali, 260 tra musicisti e cantori

10 formazioni musicali, oltre 260 persone, tra musicisti e cantori faranno risuonare di musica il centro storico di Bassano del Grappa, domenica 12 settembre a partire dalle ore 17.00 per l’evento NOI CI DAREM LA MANO.

Un progetto partecipato, promosso dalla Città di Bassano del Grappa, che ha preso il via la scorsa primavera, su proposta di alcune associazioni musicali cittadine, che dopo tutto il tempo passato senza potersi trovare in presenza, hanno voluto dare un segnale forte di ritorno alla vita associativa e culturale cittadina, e partecipare così alle celebrazioni del Ponte degli Alpini, ritornato agli antichi splendori e restituito alla cittadinanza.

DOVE TROVARE LE FORMAZIONI MUSICALI

Campiello Via Jacopo Da Ponte - Istituto Musicale Bassano

Piazzetta Guadagnin - Coro Vecchio Ponte

Piazza Garibaldi - Coro Edelweiss Ana Montegrappa

Piazza Castello degli Ezzelini - Filarmonica Bassanese

Fondazione Pirani Cremona/ accesso da Vicolo Da Ponte Giovani Voci Bassano

Piazzetta dell’Aquila/Via Roma Vocincanto Santa Croce con Cristina Grego

Piazzetta della Biblioteca- Associazione Musicale ArteSia

Balconata di Palazzo Sturm - Bassano Bluespiritual Band

Piazzetta Pirani/Via Museo Orchestra Giovanile Città di Bassano del Grappa

Largo Corona d’Italia - Coro Bassano

Un unico grande coro di oltre 210 voci, e una sola orchestra di circa 50 elementi, per eseguire insieme 3 canti simbolo del Ponte e della nostra Storia.

A partecipare il Coro Bassano diretto da Bruno Marin, il Coro Edelweiss A.N.A. Montegrappa diretto da Massimo Squizzato, il Coro Giovani Voci Bassano diretto da Cinzia Zanon, l’Istituto Musicale Bassano diretto da Ugo Moro, il Coro Vecchio Ponte diretto da Enea Voltolini, il Coro Vocincanto diretto da Alessandra Lago, l’Associazione musicale ArteSia diretta da Mauro Alberti, l’Orchestra Giovanile Città di Bassano del Grappa diretta da Michela Battocchio, la Filarmonica Bassanese diretta da Davide Pauletto, e la Bassano Bluespiritual Band diretta da Lorenzo Fattambrini.

Per tutti, una postazione in centro storico, dove dalle 17 alle 18, ogni singola formazione coinvolgerà il pubblico con il proprio repertorio. Voci e suoni collegheranno dunque diversi luoghi della città, per poi darsi appuntamento alle 18.30 sul Ponte, dove verranno eseguiti i 3 brani studiati insieme.

Brani ri-arrangiati dal Maestro Fattambrini che per l’occasione ha dato nuove sonorità ai canti della tradizione: “Il canto degli Italiani" (Mameli - Novaro), "La canzone del Grappa" (De Bono - Meneghetti), "Ci darem la mano" (dal più famoso "Sul Ponte di Bassano" di anonimo, qui presentato in una nuova rilettura), disegnandoli per voci bianche, femminili e maschili. “Se nei primi due brani si è cercata una lettura che fosse aderente agli originali - spiega Fattambrini - e che ne potesse evidenziare lo slancio e il senso identitario, un lavoro più ricercato è stato fatto per il brano "Ci darem la mano": la versione sinfonica per coro e orchestra proposta, insiste sulla componente più romantica del testo, dove sostituzioni armoniche, tensioni e dissonanze cercano di dare forza emotiva all'idea di un amore che sembra travolto dal dramma di "doverti abbandonare, volerti tanto bene...".

Al tempo stesso il finale diventa idealmente il canto di mani che si intrecciano a formare una catena non solo di legami affettivi oltre il tempo, ma anche di solidarietà e unione tra le persone, collegando le rive attraverso un ponte che è archetipico dell’unione.

“Quando è nata l'idea di "NOI CI DAREM LA MANO" - racconta Fattambrini - si è subito pensato di individuare dei brani che potessero essere il più possibile legati alla storia e alla tradizione del territorio. L'occasione era interessante per un'operazione quasi etnomusicologica.”

Grazie ad alcuni suggestivi contributi del signor Lino Lanzarini, appassionato custode della memoria musicale popolare locale, è emersa una discreta quantità di materiali, tra stornelli folcloristici e brani d'autore, che in parte verranno letti da due speciali “voci recitanti”, quelle di Gianni Cieli e di Nico Bertoncello. A loro il compito di legare in un unico filo conduttore i 3 brani.

A dirigere il numeroso ensemble sul Ponte, il Maestro Davide Pauletto.

Insieme le formazioni musicali hanno affrontato non poche difficoltà, dalle restrizioni covid, alla gestione delle norme di sicurezza, fino al cantare qualcosa che conoscono bene, in chiave nuova, ma è proprio dal superare insieme le difficoltà che poi si ottengono le maggiori soddisfazioni, e il senso di appartenenza a una comunità.

La manifestazione è completamente gratuita per il pubblico invitato a passeggiare per il centro storico alla ricerca dei numerosi gruppi. Per permettere a tutti di seguire i canti che verranno eseguiti sul Ponte, dove il passaggio sarà sempre garantito dal servizio d’ordine a cura della sezione Ana Montegrappa degli Alpini, verranno trasmesse in diretta sul ledwall montato in Piazza Libertà, le immagini e i canti dal Ponte.