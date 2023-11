Bassano: un Natale da favola tra luci, mercatini e magia

Indirizzo non disponibile

Dal 18 Novembre al 7 Gennaio 2024, Bassano del Grappa si veste a festa per celebrare il Natale in grande stile. La cittadina diventa in un incantevole villaggio natalizio, dove la magia delle festività avvolge ogni angolo.

Il tradizionale Mercatino di Natale è il fulcro delle celebrazioni. Le caratteristiche casette in legno, distribuite nel cuore della città, offrono una vasta scelta di prodotti: dalle specialità enogastronomiche locali, che deliziano il palato, agli oggetti di artigianato, perfetti per trovare quel regalo speciale. Questo mercatino è un vero paradiso per chi cerca idee regalo uniche e originali.

Ma "Natale a Bassano" è molto più di un mercatino. Il centro storico si illumina con grandi stelle, abeti meravigliosamente addobbati e decorazioni incantevoli che creano un'atmosfera da sogno. La facciata della chiesa di San Giovanni e le vetrine dei negozi si vestono a tema natalizio, mentre il presepe dei Remondini aggiunge un tocco di tradizione e storia.

Per i più piccoli, l'evento offre attrazioni speciali come il Sentiero incantato di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini e il Trenino Lillipuziano, garantendo divertimento e sorprese per tutta la famiglia.

"Natale a Bassano" è un'esperienza che va oltre lo shopping natalizio. È un'occasione per immergersi in un'atmosfera festiva e gioiosa, dove la tradizione si fonde con la magia del Natale, per vivere lo spirito delle festività in tutto il suo splendore.

L'evento "Natale a Bassano", è organizzato da Confcommercio.