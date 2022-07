Bassano medievale: passeggiata nel cuore cittadino

Una passeggiata nel centro storico di Bassano del Grappa tra le sue principali strutture medievali: la torre civica, il camminamento degli Ezzelini e Porta Dieda. Un'ottima occasione per scoprire un momento storico di grande importanza per la città del Grappa. Non mancheranno segreti e qualche curiosità sui personaggi che l'hanno popolata.

Domenica 17 luglio 2022 alle ore 16.30

• Durata di 2 ore circa

• Costo di 7€ a persona intero, 5 € ridotto, comprensivi del biglietto d'ingresso alla torre civica

• Gratuito per i minori di 6 anni

• Prenotazione obbligatoria telefonando al 371 1122121 o scrivendo una mail a torrecivicabassano@gmail.com

• Ritrovo presso la Torre Civica alle ore 16.15



Evento nel pieno rispetto delle misure anticontagio