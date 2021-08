Bassano medievale: passeggiata nel cuore cittadino

Una passeggiata nel centro storico di Bassano del Grappa, guide esperte vi porteranno alla scoperta della città medievale dalla Torre Civica al camminamento del castello degli Ezzelini e fino a porta Dieda.



• Costo di 5€ a persona

• Gratuito per i minori di 6 anni

• Prenotazione obbligatoria telefonando al 371 1122121 o scrivendo una mail a torrecivicabassano@gmail.com

• Ritrovo presso la Torre Civica



Si ricorda che il numero di partecipanti è limitato, per cui la prenotazione è assolutamente necessaria. In caso di rinuncia è necessario avvisare ai contatti indicati.



Per partecipare all'incontro è necessario essere muniti di Green Pass. Indossare la mascherina è obbligatorio all'interno della torre civica.

