A Bassano 200 studenti danzeranno in centro

Dal 16 al 21 maggio alle 10.00 Piazza Libertà ospiterà l’ultimo capitolo del progetto europeo Beyond the Body, l'intento è quello di avvicinare le nuove generazioni alle arti performative, in particolare alla danza, creando nuovi spazi di riflessione, di riscoperta del proprio corpo, delle relazione con gli altri, e rendere le pratiche artistiche il più possibile accessibili, intercettando nuovi pubblici, soprattutto quelli più giovani.

Ed è proprio all’interno di questo progetto europeo che si sviluppa il protocollo coreografico Vibes #3, realizzato dall’artista del movimento Masako Matsushita e Mugen Yahio, artista del taiko - tamburo giapponese - e compositore, insieme alla società francese Orbe, specializzata in nuove tecnologie, e che il pubblico di Operaestate ha potuto frequentare durante la scorsa edizione di Bmotion Danza.

Artista italo-giapponese, Masako Matsushita si occupa di analisi del movimento attraverso coreografie e danze, installazioni performative ed esperimenti sociali. Esplora la presenza del corpo nello spazio con l'obiettivo di generare architetture per la socializzazione attraverso i sensi, le partiture, le mappe, collegando cultura ed estetica, identità e tradizione.

Il focus del protocollo è esplorare la presenza del corpo nello spazio per indagare la relazione tra dispositivi virtuali e pratiche sensoriali, ma anche creare una partitura coreografica accessibile in grado di accendere la creatività dei singoli partecipanti, insieme ad un paesaggio sonoro che comprende il ritmo dei taiko e i rumori dello spazio urbano.

La Matsushita ha quindi creato una partitura coreografica dove i partecipanti/performer sono guidati alla scoperta di differenti stati fisico-emotivi e ambienti sonori. Gli studenti e le studentesse coinvolti, muniti di cuffiette e dispositivi per la geolocalizzaione e la rilevazione del movimento, saranno condotti alla scoperta dell’ambiente circostante, interagendo tra loro, e con lo spazio, attraverso proprio corpo.

Una volta terminata la performance i ragazzi saranno invitati a restituire dei feedback sull’esperienza vissuta, lasciando un commento, un pensiero scritto o tracciando su carta i movimenti realizzati durante la coreografia. Un modo per aprire il dialogo con la Matsushita, prendere consapevolezza delle sensazioni percepite dal proprio corpo e rielaborarle in modo costruttivo.

Il programma prevede diverse attività artistiche curate da Operaestate, dedicate alle scuole del territorio e offerte gratuitamente dall’Amministrazione di Bassano del Grappa per avvicinare alle pratiche artistiche i ragazzi e le ragazze delle superiori, con l’intento di riconnettere mente e corpo, espandere i sensi e la consapevolezza dello spazio e delle persone attorno a sé.