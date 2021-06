Bassano 50 eventi per festeggiare il ponte: tutto il programma

Dopo un lungo periodo dedicato ad interventi di ripristino e consolidamento - resi possibili oltre all’impegno finanziario dell’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa anche dal contributo e dal sostegno sotto varie forme di numerosi enti, associazioni, privati, in particolare il Ministero della Cultura, la Regione del Veneto, la Fondazione Cariverona, l’Associazione Nazionale Alpini, oltre ai comitati costituiti per l’occasione Aiutiamo il Ponte di Bassano e Ponte degli Alpini Monumento Nazionale – per la grande festa della restituzione del Ponte alla città e al mondo, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Alpini, in particolare la sezione Monte Grappa, hanno ideato un programma denso di eventi.

CALENDARIO FESTEGGIAMENTI PONTE DI BASSANO

Per la grande festa della restituzione del Ponte alla città, l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Alpini, in particolare la sezione Monte Grappa, hanno ideato un programma denso di eventi.

Sabato 5 e 19 giugno 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Centro storico

DEDICATO AL PONTE DI BASSANO

Dal Ponte Vecchio a Hemingway, come la storia si fa poesia

Tour guidato cittadino a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Mandamento di Bassano e di ViArt, che collega storia, architettura, artigianato

Sabato 12 e 26 giugno 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Centro storico

DEDICATO AL PONTE DI BASSANO

Il Ponte di Bassano, una lunga storia d’amore

Tour guidato cittadino a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Mandamento di Bassano e di ViArt, che collega storia, architettura, artigianato

Sabato 12 giugno 2021 - ore 20.30

Centro storico

STELLE SUL PONTE

Competizione sportiva riservata ad atleti di caratura nazionale sulla distanza di 5.000 metri su un percorso multi-lap tra le vie del Centro

A cura di Studio Rx SSD a RL, in collaborazione con Asd B-Sport e Asd Nico Runners

Domenica 13/20/27 giugno 2021 - dalle ore 10.00 alle 21.00

Ponte degli Alpini

MARATONA PIANISTICA SUL PONTE

Musicisti e allievi da vari Conservatori e Scuole di Musica si alterneranno al pianoforte collocato sul ritrovato Ponte

A cura dell’associazione Gruppo Pianistico Euterpe

Lunedì 21 giugno 2021 - dal tramonto all’alba

Ponte degli Alpini - vicinanze

SOLSTIZIO D’ESTATE – IL PONTE SOSTENIBILE

Staffetta con bici su rulli che pedalando generano energia e illuminano il ponte dal tramonto all’alba

Con la collaborazione tecnica di “Ricariche Bike” e con Veloce Club Bassano 1892

Dal 26 giugno al 20 settembre 2021

Museo Civico – Galleria Civica, primo piano

ELENA XAUSA. COMING HOME

Illustratrice e graphic designer di origini bassanesi, attiva a livello internazionale, Elena Xausa presenta una selezione delle sue opere più recenti

A cura dei Musei Civici di Bassano

Dal 26 giugno al 28 agosto 2021 - aperto nel fine settimana

Palazzo Bonaguro

UN PONTE PER BASSANO, BASSANO PER IL SUO PONTE

A cura dei Musei Civici in collaborazione con Pro Bassano e Bassano Fotografia

In collaborazione con le Scuole della città e le Associazioni di categoria del mandamento

Sabato 3 luglio 2021 - ore 18.00

Ponte degli Alpini

TRA L’ACQUA E L’ARIA / DANZANDO DAL PONTE

Spettacolo di danza aerea dal Ponte con VerticalWaves diretto da Marianna Andrigo

Giovedì 22 luglio 2021

Ponte degli Alpini

CENA SUL PONTE / COMPLEANNO DELLA CITTÀ

Cena di beneficenza a cura dei Ristoratori Bassanesi

Venerdì 23 luglio 2021 - ore 21.00

Piazza Libertà

IL PONTE… DELLA NOSTRA STORIA

Concerto del Coro Edelweiss A.N.A. Monte Grappa

Sezione A.N.A. Monte Grappa - Bassano del Grappa

Sabato 24 luglio 2021 - ore 18.00

Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

BASSANO “CITTÀ DEL VINO”

A cura della Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano con gli Zattieri del Brenta e la Dixieland Raft Jazz Band

Sabato 24 luglio 2021 - ore 22.00

Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

FIACCOLATA IN CANOA SUL BRENTA

A cura del Canoa Club Kayak Valstagna e Centro Rafting Ivan Team

Giovedì 5 agosto 2021 - ore 18.00

Sorvolo Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

TOUR ITALY

Giro d’Italia Piloti di Classe

A cura di Piloti di Classe, Avioportolano, Vfr Aviation e FlyEuropeTV

Mese di settembre 2021

Biblioteca Civica

UN PONTE D’INCONTRI

Incontri in Biblioteca sul tema del Ponte, a cura di Biblioteca Comunale e Musei Civici di Bassano

Venerdì 10 settembre 2021 - in serata

Ponte degli Alpini

DEFILÉ DELLA RINASCITA

Sfilata sul Ponte a cura dell’Associazione Oncologica S. Bassiano

Domenica 12 settembre 2021 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Centro storico

NOI CI DAREM LA MANO

I cori e le associazioni musicali della città, insieme riuniti, per celebrare il Ponte di Bassano

Sabato 18 settembre 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Centro storico

I MILLE ANNI DI BASSANO

Caccia al tesoro storica, aperta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

A cura della Pro Bassano con Le Arti per Via

Sabato 25 settembre 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Centro storico

I MESTIERI DE ‘NA VOLTA

Caccia al tesoro storica aperta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

A cura della Pro Bassano con Le Arti per Via

Sabato 25 settembre 2021 - ore 18.00 e ore 21.00

Carosello in Centro storico e Concerto presso PalaDue

FANFARA BRIGATA ALPINA CADORE – CONGEDATI

Sezione A.N.A. Monte Grappa – Bassano del Grappa

Venerdì 1 ottobre 2021

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA – Bassano del Grappa

Cerimonia alzabandiera al Monumento Ragazzi del '99 (ore 8.30)

Cerimonia commemorativa al Sacrario di Cima Grappa (ore 11.00)

Presentazione del libro "Ultimi dieci di cento anni" e inserto storico; concerto del Coro Edelweiss in Sala Da Ponte (ore 20.30)

A cura della sezione ANA Monte Grappa

Sabato 2 ottobre 2021

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA – Bassano del Grappa

Inaugurazione sentiero del Centenario in Lungo Brenta (ore 10.00)

Inaugurazione mostra “Sentimenti e Pensieri” del Gen. Biagio Abrate (ore 11.30)

Cerimonia di posa della Targa del Centenario presso il Ponte (ore 18.00)

A cura della sezione ANA Monte Grappa

Sabato 2 ottobre 2021 – ore 15.00

Museo civico – Sala Chilesotti

I MONUMENTI NAZIONALI: INTERPRETI DELLA COMUNITA’

Convegno sui Monumenti Nazionali

Sabato 2 ottobre - ore 17.00

IL VOLO DELLE FRECCE BI-COLORI SUL PONTE

Sorvolo sul Ponte con i velivoli storici e i piloti di Fondazione Jonathan Collection

Sabato 2 ottobre 2021 - dalle ore 19

Centro storico

BASSANO E IL SUO PONTE IN VIDEOMAPPING

Videomapping e videoproiezioni in Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e ingresso Ponte

Domenica 3 ottobre 2021

Ponte degli Alpini

Cerimonia inaugurale

RESTITUZIONE DEL PONTE ALLA CITTA’

Domenica 3 ottobre 2021 - ore 15.00

Ponte degli Alpini – Fiume Brenta

IL BRENTA IN ROSA

Raduno nazionale delle Donne in Rosa

A cura della Federazione Italiana Rafting con il Centro Rafting Ivan Team e la partecipazione dell’Associazione Oncologica San Bassiano.

Domenica 3 ottobre 2021 – dalle ore 20.30

Ponte degli Alpini – Fiume Brenta

MUSICA SULL’ACQUA E PER I REALI FUOCHI D’ARTIFICIO

accompagnata da spettacolari fuochi d’artificio sparati al ritmo della musica, da piattaforme sul fiume, a nord del Ponte

Con l’Orchestra di Padova e del Veneto

----------------------------------------------------------------------------------------

FUORI PONTE

CULTURA

Dal 23 maggio 2021, ogni domenica mattina - ore 11

Centro storico

SCOPRI BASSANO DEL GRAPPA – VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO

Visite guidate (solo esterni) in centro storico in collaborazione con il Consorzio Vicenza E’

Sabato 29 maggio 2021 - ore 15.00

Villa Ca’ Erizzo Luca

VOCI VERDI – PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

A cura dell’Associazione Culturale Va’ Pensiero.

Giovedì 17/Domenica 20 giugno 2021

Anteprima venerdì 4 giugno 2021

RESISTERE

Rassegna letteraria a cura di Libreria Palazzo Roberti

11 settembre – 1° novembre 2021

BASSANO FOTOGRAFIA 2021

A cura dell’Associazione Pro Bassano, in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa e riconosciuta dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

Giovedì 30 settembre – Domenica 3 ottobre 2021

Villa Rezzonico

RADICI FUTURE

Festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa, promosso dal Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza e patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa, dalla Provincia di Vicenza e dall’Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibile

SPORT

Domenica 6 giugno 2021

VITTORELLI IN CORSA “Sul Ponte de Bassan”

A cura del Comitato Genitori della Scuola Media Vittorelli

Giovedì 24/Domenica 27 giugno 2021

LA LEGGENDA DI BASSANO - “Trofeo Giannino Marzotto”

A cura del Circolo Veneto Automoto d’Epoca

Sabato 3 luglio 2021

MONTE GRAPPA BIKE DAY

A cura dell’Associazione A.S.D. Monte Grappa Bike Day

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021

Piazza Libertà

MBA PER TUTTI - TORNEO IN PIAZZA DI BASKET, MINI BASKET E BASKIN

A cura di MBA A.S.D

Sabato 17 e domenica 18 luglio 2021

PROVA DI RESISTENZA VEICOLI ANTE 1904

A cura del Circolo Veneto Automoto d’Epoca e dedicato ai veicoli "Ancetres" costruiti prima del 1904

Domenica 25 luglio 2021

BASSANO – MONTE GRAPPA

A cura del Veloce Club Bassano 1892

Venerdì 30 luglio - Domenica 1 agosto 2021

VOLERE VOLARE - TORNEO DI BASKET UNDER 16

A cura di MBA A.S.D.

Sabato 31 luglio - Domenica 1 agosto 2021

IN VIAGGIO DA 60 ANNI: La Città si fa Museo

In occasione dei 60 anni del Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”.

Domenica 5 settembre 2021 - pomeriggio

Ponte degli Alpini

50 ANNI DI VITA DELL’ASD KARATE CLUB BASSANO

Dimostrazione di karate tradizionale

Domenica 19 settembre 2021

1° TORNEO FEMMINILE “PONTE DEGLI ALPINI”

Torneo di calcio femminile under 15 a cura di S.S.D. a R.L. Città di Bassano 1903 - SC

Domenica 26 settembre 2021 – ore 9.30

XVI MEZZA MARATONA DEL BRENTA

A cura di Studio RX S.S.D. a R.L.

A inaugurare il lungo elenco di iniziative che porteranno alla cerimonia ufficiale di inaugurazione – restituzione, fissata per domenica 3 ottobre 2021, saranno, il 29 maggio, l’apertura al pubblico nella Galleria civica della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito – organizzata con la collaborazione della Soprintendenza di Verona e del Cisa “Palladio, e il concerto organizzato dalla Due Punti Eventi Un Ponte di Musica – Omaggio a Morricone, con il flautista Andrea Griminelli, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro lirico Opera House diretti dal Maestro Diego Basso sul Ponte.

Per quanto riguarda le mostre, a partire dal 26 giugno il Museo civico ospiterà Elena Xausa. Coming Home, personale dell’illustratrice e graphic designer di origini bassanesi, ma attiva a livello internazionale, che accanto ad una selezione di opere animate da creature immaginarie, sempre ironiche, presenterà una serie di illustrazioni realizzate ad hoc sul tema del ponte e sul suo significato.

Sempre dal 26 giugno palazzo Bonaguro ospiterà la mostra Un Ponte per Bassano, Bassano per il suo Ponte, che unirà la mostra fotografica dal titolo Bassano e il Brenta, l’acqua e il ponte”, organizzata dai Musei civici in collaborazione con Pro Bassano e Bassano Fotografia, il risultato del contest Il mio ponte, una selezione di fotografie di artisti fotografi bassanesi dedicate a Bassano e al suo celebre monumento e l’esposizione di una serie di opere e manufatti provenienti dalle scuole della città e dalle aziende del territorio.

A settembre torna Bassano Fotografia, appuntamento biennale organizzato dall’associazione Pro Bassano e riconosciuto dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche che a partire da sabato 11 settembre troverà spazio nelle sedi cittadine di Palazzo Bonaguro, Chiesetta dell’angelo, Castello degli Ezzelini, Loggia di piazza, Palazzo Agostinelli, Biblioteca civica, Spazio Corona, ma anche tanti altri luoghi del centro storico.

La città sarà direttamente coinvolta in molti appuntamenti che permetteranno di riflettere anche sul significato simbolico del Ponte; tra i primi, il Premio letterario nazionale Voci Verdi promosso dall’Associazione culturale Va’ Pensiero, che il 29 maggio annuncerà i vincitori dell’edizione 2021.

Nei sabati di giugno, la Confartigianato del mandamento di Bassano e ViArt propongono Dedicato al Ponte di Bassano, tour guidati a tema Dal Ponte Vecchio a Hemingway, come la storia si fa poesia e Il Ponte di Bassano, una lunga storia d’amore che collegano storia, architettura, artigianato.

Nelle domeniche di giugno, per tutta la giornata musicisti e allievi di vari conservatori e scuole di musica si alterneranno al pianoforte collocato sul ponte dando vita alla Maratona pianistica organizzata dall’associazione Gruppo pianistico Euterpe.

Dal 17 al 20 giugno, con una anteprima venerdì 4, torna la rassegna letteraria Resistere, organizzata dalla Libreria Palazzo Roberti, in programma in diversi luoghi del centro storico.

Il 21 giugno, in occasione del Solstizio d’estate, una staffetta con bici su rulli permetterà di produrre energia e di illuminare il ponte dal tramonto all’alba. L’evento intende promuovere i valori della sostenibilità e diffondere un originale messaggio green.

Il 22 luglio, compleanno della città, torna la Cena sul ponte realizzata dai ristoratori bassanesi il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Due giorni dopo, sabato 24 luglio, il fiume sarà nuovamente protagonista con Bassano città del vino, a cura della Compagnia dei canevaroli e gli zattieri del Brenta che giungeranno all’approdo nei pressi del Ponte accompagnati dalla musica della Dixieland raft jazz Band.

Colori ed emozioni il 10 settembre per il Defilé della rinascita, sfilata sul ponte a cura dell’Associazione oncologica San Bassiano, un evento dedicato alla bellezza che diventa un gesto di cura e coinvolge pazienti oncologiche, ma anche donne della società civile e personale sanitario che quotidianamente è impegnato nella cura della patologia tumorale.

Nel mese di settembre due cacce al tesoro storiche interesseranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: la prima, sabato 18 settembre, sarà dedicata a I mille anni di Bassano, la seconda, sabato 25 settembre, a I mestieri di una volta; Pro Bassano e Le Arti per Via solleciteranno i più giovani nella scoperta delle nostre tradizioni.

Sempre a settembre Un ponte di incontri, ciclo di appuntamenti curati dalla biblioteca e dal museo civico, proporrà approfondimenti sulla storia del ponte palladiano, sulla sua presenza nell’arte, sul suo ruolo nelle vicende storiche della città, sul significato simbolico-filosofico che il ponte racchiude.

Da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre villa Rezzonico ospiterà Radici future, festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa. Negli stessi giorni in cui si celebra la restituzione del Ponte alla città, simbolo della sua storia, si riflette sul suo futuro con una manifestazione ideata per esplorare le frontiere della sostenibilità, sperimentare soluzioni d’avanguardia e immaginare una città tutta nuova.

Non mancano, in cartellone, spettacoli di particolare suggestione, come la danza aerea dal ponte, in programma sabato 3 luglio, Tra l’acqua e l’aria – Danzando dal ponte con VerticalWaves diretto da Marianna Andrigo e la rassegna corale Noi ci darem la mano che domenica 12 settembre riunirà le associazioni musicali della città per celebrare il ponte in musica.

Il Ponte degli Alpini vedrà la sezione A.N.A. Monte Grappa direttamente impegnata nell’organizzazione di alcuni appuntamenti di particolare significato, nei giorni della restituzione ufficiale del ponte alla città, ma anche nelle settimane precedenti: venerdì 23 luglio sul ponte si esibirà nel concerto Il Ponte… della nostra storia il Coro Edelweiss, mentre il 25 settembre sarà la fanfara della brigata alpina Cadore – congedati ad esibirsi in piazza Libertà.

Nel primo fine settimana di ottobre gli alpini saranno i protagonisti di numerosi appuntamenti per la celebrazioni del centenario della Sezione A.N.A. Monte Grappa – Sezione di Bassano del Grappa: venerdì 1° ottobre al mattino ci sarà la cerimonia dell’alzabandiera presso il monumento ai Ragazzi del ’99 e la cerimonia commemorativa al sacrario di Cima Grappa; mentre alla sera sono in programma la presentazione del libro Ultimi dieci di cento anni e un concerto di cori in sala Da Ponte.

Sabato 2 ottobre, al mattino ci sarà l’inaugurazione del sentiero del centenario nell’area adiacente a villa Angaran San Giuseppe e l’inaugurazione della mostra Sentieri e Pensieri del Gen. Biagio Abrate in centro storico; nel pomeriggio è in programma la cerimonia di posa della targa del centenario al ponte.

A partire dal primo pomeriggio è in programma al museo civico un convegno dedicato al tema I monumenti nazionali: interpreti della comunità, mentre nella seconda parte ci sarà l’evento Un volo tricolore sul ponte, con i velivoli storici e i piloti della Fondazione Jonathan Collection.

La vigilia della cerimonia ufficiale, sabato 2 ottobre, Bassano ospiterà un eccezionale spettacolo di videomapping ideato proprio per la restituzione del ponte. Saranno coinvolte piazza Libertà, la chiesa di San Giovanni, la torre civica in piazza Garibaldi e le porte all’ingresso del Ponte.

Domenica 3 ottobre, a conclusione delle celebrazioni che vedranno in mattinata la cerimonia ufficiale di inaugurazione alla presenza delle autorità, un evento conclusivo chiuderà questi speciali mesi: appena a nord del ponte l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà due celebri suite di Haendel composte per altrettante feste e celebrazioni: Musica sull’acqua e Musica per i reali fuochi d’artificio. La suite per i fuochi d’artificio sarà accompagnata da spettacolari giochi pirotecnici.

Da giovedì 24 a domenica 27 giugno il Circolo veneto automoto d’epoca Giannino Marzotto, dopo un anno di sosta forzata, organizza la 26esima edizione de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto manifestazione unica nel panorama motoristico mondiale, riservata esclusivamente a 100 vetture sport-competizione, costruite dal 1920 al 1959 che giungeranno da tutto il mondo per una tre giorni sulle più belle strade delle nostre montagne.

Sabato 17 e domenica 18 luglio proporrà la prova di resistenza veicoli ante 1904, dedicata ai veicoli costruiti prima del 1904, che prevede un tour di 70 km con partenza ed arrivo a Bassano; sabato 31 luglio e domenica 1° agosto il Circolo festeggerà infine 60 anni di vita con la manifestazione In viaggio da 60 anni: la città si fa museo, durante la quale verrà raccontata la storia dell’automobilismo divisa per isole temporali utilizzando tutte le piazze, le vie e gli spazi che il centro storico di Bassano può offrire.

Il 3 luglio torna l’appuntamento Monte Grappa Bike Day, manifestazione cicloturistica tra le più importanti a livello europeo che nelle precedenti 6 edizioni ha portato oltre 45 mila ciclisti da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e dal mondo, a scalare insieme il Monte Grappa.

Il 3 e il 4 luglio spazio anche ai piccoli sportivi con MBA per tutti il torneo di basket, mini basket e baskin organizzato in piazza Libertà dall’associazione sportiva MBA, che sarà in Prato Santa Caterina il 30 luglio e il 1 agosto per Volere Volare, torneo di Basket Under 16.

Sabato 24 luglio spettacolare Fiaccolata in canoa sul Brenta, con atleti di Valstagna, portacolori azzurri della canoa in tutto il mondo, che fisseranno nei loro kayak le fiaccole per disegnare sul fiume una spettacolare coreografia di luci L’appuntamento è a cura del Canoa club kayak Valstagna e centro rafting Ivan Team.

È fissata per domenica 25 luglio la tradizionale Bassano – Monte Grappa, inserita nel circuito nazionale Prestigio e organizzata dal Veloce Club Bassano 1892.

Il 5 agosto una quarantina di equipaggi del Tour Italy – Giro d’Italia piloti di classe, sosterà a Bassano per una delle 12 tappe dalle Alpi al sud Italia. Un evento sostenuto da Piloti di Classe, Avioportolano, Vfr Aviation e FlyEuropeTV per una spettacolare trasvolata sul Brenta.

Il Karate Club Bassano festeggerà i 50 anni di vita con una dimostrazione di karate tradizionale sul ponte nel pomeriggio di domenica 5 settembre.

Il mese di settembre porterà a Bassano il 1° Torneo femminile di calcio “Ponte degli Alpini” organizzato dalla società Città di Bassano 1903 – Sc domenica 19 settembre e la XVI edizione della mezza maratona del Brenta in programma domenica 26 settembre. Un evento entrato nel corso degli anni nelle tradizioni del territorio, che coniuga competizione e solidarietà a promozione turistica del territorio con atleti che giungono da molte parti d’Italia.

Infine, domenica 3 ottobre, Il Brenta in Rosa: in occasione del raduno nazionale delle Donne in Rosa gli equipaggi provenienti da tutta Italia arriveranno a Bassano da Valstagna e la Scia Rosa toccherà tutti i borghi e i comuni della Valbrenta. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Rafting, il centro rafting Ivan Team e l’Associazione oncologica San Bassiano.

Il progetto è già stato inserito nel programma Grandi Eventi della Regione Veneto ed ha il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, della Fondazione Cariverona, dell’Associazione Nazionale Alpini e della sezione A.N.A. Monte Grappa - Bassano.

Gli eventi in programma, che compongono un unico calendario, sono stati idealmente suddivisi in due gruppi: gli appuntamenti strettamente legati alla restituzione del Ponte, e quindi organizzati per questo specifico momento, e il “Fuori Ponte”. Questo secondo, riunisce diverse manifestazioni organizzate ciclicamente da associazioni ed enti cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che per l’occasione avranno una specifica declinazione a tema.