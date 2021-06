Bassano: corsa podistica Stelle sul Ponte e Maratona pianistica

Riflettori pronti per essere accesi sabato 12 per la corsa podistica e domenica 13 giugno per la maratona musicale.

Domenica 13 giugno 2021

Scatta domenica 13 giugno la lunga maratona pianistica organizzata, come tradizione, dal maestro Luigi Ferro. Un lungo concerto animato da centinaia di pianisti che si susseguono, da mattina a sera, alla tastiera di un pianoforte, collocato al centro del ponte palladiano. L’edizione di quest’anno ospiterà oltre 600 musicisti di tutte le età e provenienze, che allieteranno le domeniche di giugno.

Sabato 12 giugno 2021

STELLE SUL PONTE ‐ aspettando la Mezza Maratona del Brenta la competizione di corsa su strada. Il Ponte è ovviamente quello degli Alpini, attraversato dal Brenta ed in ogni edizione dalla Mezza Maratona del Brenta ed oggetto in questi anni delle sostanziali cure di restauro, e da poco riconsegnato alla Città.

STELLE SUL PONTE sarà un succoso antipasto della prova del 26 settembre (16ª edizione con iscrizioni aperte lo scorso 1° aprile) ma sulla distanza di 5 km., inserita nel calendario regionale Fidal con partenza ed arrivo sul Monumento nazionale simbolo della Città.

Un percorso di 1,3 km da ripetere 3 volte e mezzo e che vedrà sfidarsi una quindicina di donne e 30 uomini, tra i migliori atleti della specialità.

L'evento fa parte del calendario di eventi organizzati in occasione della restituzione del Ponte alla città.

Sarà il maratoneta azzurro, recordman sulla Lunga e Mezza distanza, Eyob Faniel il testimonial della gara. Bassanese di adozione, vincitore della Mezza del Brenta nel 2016 e 2017, Eyob impegnato nelle settimane di giugno a preparare l’Olimpiade di Tokyo seguirà in presenza la prova, raccogliendo l’abbraccio benaugurante della sua Città nel luogo simbolo.

Il Ponte degli Alpini sarà una cornice unica per un happening della Mezza della Brenta di settembre, una festa dell’atletica nel pieno rispetto delle norme anti covid‐19, uno spettacolo per chi corre e chi seguirà le gesta nel Ponte, nelle vie e nel salotto nobile della Città.

IL PROGRAMMA

∙ Ore 19.00 Apertura segreteria c/o palestra S.M. Bellavitis

∙ Ore 20.15 Ponte degli Alpini ‐ cerimonia di presentazione

∙ Ore 20.30 Gara FEMMINILE

∙ Ore 21.00 Gara MASCHILE

∙ Ore 21.30 Premiazioni sul Ponte

IL PERCORSO

La gara prenderà il via sul Ponte degli Alpini, sede anche della linea di traguardo. Gli atleti in gara, dopo l’uscita su via Angarano proseguiranno sino all’incrocio con via Scalabrini (Palazzo Bonaguro) per immettersi in direzione nord sulla stessa via. Qui spediti direzione vicolo Volpato, via Volpato, piazzetta Angarano, via Macello e via Scalabrini. Un anello di 1300 metri che verrà percorso 3,5 volte per un totale di 4.900 metri.

GLI ATLETI IN GARA

Tra la cinquantina di atleti in gara delle migliori società Venete, provenienti anche dalle Regioni confinanti, si segna la presenza di Pietro Riva, piemontese azzurro classe 1997, campione europeo nei 10.000, di Stefano La Rosa, anche lui mezzofondista dalla lunga carriera con la maglia della Nazionale per nove volte sul podio in rassegne internazionali e del kenyano Sammy Kipngetich che si presenta con il tempo di 28:37 nella 10 km. Tra i sicuri protagonisti dei Stelle sul Ponte anche Riccardo Tamassia, anche lui azzurro inserito nella top ten italiana dei 1500 metri. Tra i locali molti protagonisti delle Mezza del Brenta come i vincitori Said Boudalia che torna a Bassano forte del primato che ancora detiene del percorso ai piedi del Grappa, Roberto Graziotto e l’atleta di casa Luigi Vivian. In gara, tra gli altri, anche i campioncini del TriSchio Spagnolo, Barison e Restis. Nelle donne riflettori puntati su Erica Franzolini dell’Atletica Brugnara, Eva Liz del Vicenza Marathon, Elisa Comisso del Coin Mestre e la veronese Chiara Pianeta del Team Km Sport.

La corsa è organizzata dalla società sportiva, Studio RX guidata da Sergio Contin in collaborazione con asd B‐Sport e asd Nico Runners ed il supporto di Salus e Nico Abbigliamento.

CALENDARIO FESTEGGIAMENTI PONTE DI BASSANO

Per la grande festa della restituzione del Ponte alla città, l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Alpini, in particolare la sezione Monte Grappa, hanno ideato un programma denso di eventi.

Maggio | Ottobre 2021

Dal 29 maggio al 10 ottobre 2021

Museo Civico - Galleria Civica, piano terra

PALLADIO, BASSANO E IL PONTE

Invenzione, storia, mito

A cura dei Musei Civici di Bassano con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, e del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio

Dal 29 maggio al 4 settembre 2021

Biblioteca civica

SUL PONTE DI BASSANO. STORIE E CURIOSITÀ

Documenti storici, immagini, cartoline d'epoca per ripercorrere la storia del Ponte e della Città nei secoli.

Sabato 29 maggio 2021 - ore 19.00

Ponte degli Alpini

UN PONTE DI MUSICA

Omaggio a Ennio Morricone

Concerto sul Ponte degli Alpini con il flautista Andrea Griminelli, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro lirico Opera House diretti dal Maestro Diego Basso

Produzione Due Punti Eventii

Sabato 5 e 19 giugno 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Centro storico

DEDICATO AL PONTE DI BASSANO

Dal Ponte Vecchio a Hemingway, come la storia si fa poesia

Tour guidato cittadino a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Mandamento di Bassano e di ViArt, che collega storia, architettura, artigianato

Sabato 12 e 26 giugno 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Centro storico

DEDICATO AL PONTE DI BASSANO

Il Ponte di Bassano, una lunga storia d’amore

Tour guidato cittadino a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Mandamento di Bassano e di ViArt, che collega storia, architettura, artigianato

Sabato 12 giugno 2021 - ore 20.30

Centro storico

STELLE SUL PONTE

Competizione sportiva riservata ad atleti di caratura nazionale sulla distanza di 5.000 metri su un percorso multi-lap tra le vie del Centro

A cura di Studio Rx SSD a RL, in collaborazione con Asd B-Sport e Asd Nico Runners

Domenica 13/20/27 giugno 2021 - dalle ore 10.00 alle 21.00

Ponte degli Alpini

MARATONA PIANISTICA SUL PONTE

Musicisti e allievi da vari Conservatori e Scuole di Musica si alterneranno al pianoforte collocato sul ritrovato Ponte

A cura dell’associazione Gruppo Pianistico Euterpe

Lunedì 21 giugno 2021 - dal tramonto all’alba

Ponte degli Alpini - vicinanze

SOLSTIZIO D’ESTATE – IL PONTE SOSTENIBILE

Staffetta con bici su rulli che pedalando generano energia e illuminano il ponte dal tramonto all’alba

Con la collaborazione tecnica di “Ricariche Bike” e con Veloce Club Bassano 1892

Dal 26 giugno al 20 settembre 2021

Museo Civico – Galleria Civica, primo piano

ELENA XAUSA. COMING HOME

Illustratrice e graphic designer di origini bassanesi, attiva a livello internazionale, Elena Xausa presenta una selezione delle sue opere più recenti

A cura dei Musei Civici di Bassano

Dal 26 giugno al 28 agosto 2021 - aperto nel fine settimana

Palazzo Bonaguro

UN PONTE PER BASSANO, BASSANO PER IL SUO PONTE

A cura dei Musei Civici in collaborazione con Pro Bassano e Bassano Fotografia

In collaborazione con le Scuole della città e le Associazioni di categoria del mandamento

Sabato 3 luglio 2021 - ore 18.00

Ponte degli Alpini

TRA L’ACQUA E L’ARIA / DANZANDO DAL PONTE

Spettacolo di danza aerea dal Ponte con VerticalWaves diretto da Marianna Andrigo

Giovedì 22 luglio 2021

Ponte degli Alpini

CENA SUL PONTE / COMPLEANNO DELLA CITTÀ

Cena di beneficenza a cura dei Ristoratori Bassanesi

Venerdì 23 luglio 2021 - ore 21.00

Piazza Libertà

IL PONTE… DELLA NOSTRA STORIA

Concerto del Coro Edelweiss A.N.A. Monte Grappa

Sezione A.N.A. Monte Grappa - Bassano del Grappa

Sabato 24 luglio 2021 - ore 18.00

Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

BASSANO “CITTÀ DEL VINO”

A cura della Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano con gli Zattieri del Brenta e la Dixieland Raft Jazz Band

Sabato 24 luglio 2021 - ore 22.00

Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

FIACCOLATA IN CANOA SUL BRENTA

A cura del Canoa Club Kayak Valstagna e Centro Rafting Ivan Team

Giovedì 5 agosto 2021 - ore 18.00

Sorvolo Ponte degli Alpini - Fiume Brenta

TOUR ITALY

Giro d’Italia Piloti di Classe

A cura di Piloti di Classe, Avioportolano, Vfr Aviation e FlyEuropeTV

Mese di settembre 2021

Biblioteca Civica

UN PONTE D’INCONTRI

Incontri in Biblioteca sul tema del Ponte, a cura di Biblioteca Comunale e Musei Civici di Bassano

Venerdì 10 settembre 2021 - in serata

Ponte degli Alpini

DEFILÉ DELLA RINASCITA

Sfilata sul Ponte a cura dell’Associazione Oncologica S. Bassiano

Domenica 12 settembre 2021 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Centro storico

NOI CI DAREM LA MANO

I cori e le associazioni musicali della città, insieme riuniti, per celebrare il Ponte di Bassano

Sabato 18 settembre 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Centro storico

I MILLE ANNI DI BASSANO

Caccia al tesoro storica, aperta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

A cura della Pro Bassano con Le Arti per Via

Sabato 25 settembre 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Centro storico

I MESTIERI DE ‘NA VOLTA

Caccia al tesoro storica aperta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

A cura della Pro Bassano con Le Arti per Via

Sabato 25 settembre 2021 - ore 18.00 e ore 21.00

Carosello in Centro storico e Concerto presso PalaDue

FANFARA BRIGATA ALPINA CADORE – CONGEDATI

Sezione A.N.A. Monte Grappa – Bassano del Grappa

Venerdì 1 ottobre 2021

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA – Bassano del Grappa

Cerimonia alzabandiera al Monumento Ragazzi del '99 (ore 8.30)

Cerimonia commemorativa al Sacrario di Cima Grappa (ore 11.00)

Presentazione del libro "Ultimi dieci di cento anni" e inserto storico; concerto del Coro Edelweiss in Sala Da Ponte (ore 20.30)

A cura della sezione ANA Monte Grappa

Sabato 2 ottobre 2021

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE A.N.A. MONTE GRAPPA – Bassano del Grappa

Inaugurazione sentiero del Centenario in Lungo Brenta (ore 10.00)

Inaugurazione mostra “Sentimenti e Pensieri” del Gen. Biagio Abrate (ore 11.30)

Cerimonia di posa della Targa del Centenario presso il Ponte (ore 18.00)

A cura della sezione ANA Monte Grappa

Sabato 2 ottobre 2021 – ore 15.00

Museo civico – Sala Chilesotti

I MONUMENTI NAZIONALI: INTERPRETI DELLA COMUNITA’

Convegno sui Monumenti Nazionali

Sabato 2 ottobre - ore 17.00

IL VOLO DELLE FRECCE BI-COLORI SUL PONTE

Sorvolo sul Ponte con i velivoli storici e i piloti di Fondazione Jonathan Collection

Sabato 2 ottobre 2021 - dalle ore 19

Centro storico

BASSANO E IL SUO PONTE IN VIDEOMAPPING

Videomapping e videoproiezioni in Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e ingresso Ponte

Domenica 3 ottobre 2021

Ponte degli Alpini

Cerimonia inaugurale

RESTITUZIONE DEL PONTE ALLA CITTA’

Domenica 3 ottobre 2021 - ore 15.00

Ponte degli Alpini – Fiume Brenta

IL BRENTA IN ROSA

Raduno nazionale delle Donne in Rosa

A cura della Federazione Italiana Rafting con il Centro Rafting Ivan Team e la partecipazione dell’Associazione Oncologica San Bassiano.

Domenica 3 ottobre 2021 – dalle ore 20.30

Ponte degli Alpini – Fiume Brenta

MUSICA SULL’ACQUA E PER I REALI FUOCHI D’ARTIFICIO

accompagnata da spettacolari fuochi d’artificio sparati al ritmo della musica, da piattaforme sul fiume, a nord del Ponte

Con l’Orchestra di Padova e del Veneto

----------------------------------------------------------------------------------------

FUORI PONTE

CULTURA

Dal 23 maggio 2021, ogni domenica mattina - ore 11

Centro storico

SCOPRI BASSANO DEL GRAPPA – VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO

Visite guidate (solo esterni) in centro storico in collaborazione con il Consorzio Vicenza E’

Sabato 29 maggio 2021 - ore 15.00

Villa Ca’ Erizzo Luca

VOCI VERDI – PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

A cura dell’Associazione Culturale Va’ Pensiero.

Giovedì 17/Domenica 20 giugno 2021

Anteprima venerdì 4 giugno 2021

RESISTERE

Rassegna letteraria a cura di Libreria Palazzo Roberti

11 settembre – 1° novembre 2021

BASSANO FOTOGRAFIA 2021

A cura dell’Associazione Pro Bassano, in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa e riconosciuta dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

Giovedì 30 settembre – Domenica 3 ottobre 2021

Villa Rezzonico

RADICI FUTURE

Festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa, promosso dal Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza e patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa, dalla Provincia di Vicenza e dall’Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibile

SPORT

Domenica 6 giugno 2021

VITTORELLI IN CORSA “Sul Ponte de Bassan”

A cura del Comitato Genitori della Scuola Media Vittorelli

Giovedì 24/Domenica 27 giugno 2021

LA LEGGENDA DI BASSANO - “Trofeo Giannino Marzotto”

A cura del Circolo Veneto Automoto d’Epoca

Sabato 3 luglio 2021

MONTE GRAPPA BIKE DAY

A cura dell’Associazione A.S.D. Monte Grappa Bike Day

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021

Piazza Libertà

MBA PER TUTTI - TORNEO IN PIAZZA DI BASKET, MINI BASKET E BASKIN

A cura di MBA A.S.D

Sabato 17 e domenica 18 luglio 2021

PROVA DI RESISTENZA VEICOLI ANTE 1904

A cura del Circolo Veneto Automoto d’Epoca e dedicato ai veicoli "Ancetres" costruiti prima del 1904

Domenica 25 luglio 2021

BASSANO – MONTE GRAPPA

A cura del Veloce Club Bassano 1892

Venerdì 30 luglio - Domenica 1 agosto 2021

VOLERE VOLARE - TORNEO DI BASKET UNDER 16

A cura di MBA A.S.D.

Sabato 31 luglio - Domenica 1 agosto 2021

IN VIAGGIO DA 60 ANNI: La Città si fa Museo

In occasione dei 60 anni del Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”.

Domenica 5 settembre 2021 - pomeriggio

Ponte degli Alpini

50 ANNI DI VITA DELL’ASD KARATE CLUB BASSANO

Dimostrazione di karate tradizionale

Domenica 19 settembre 2021

1° TORNEO FEMMINILE “PONTE DEGLI ALPINI”

Torneo di calcio femminile under 15 a cura di S.S.D. a R.L. Città di Bassano 1903 - SC

Domenica 26 settembre 2021 – ore 9.30

XVI MEZZA MARATONA DEL BRENTA

A cura di Studio RX S.S.D. a R.L.