Visita guidata a Bassano alla scoperta delle antiche botteghe

Costruito nel 1209, il Ponte di Bassano sul Brenta, Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini è uno dei più caratteristici d’Italia, il punto ideale da cui partire alla scoperta delle origini di Bassano e delle botteghe storiche del centro.

Il tour in programma sabato 19 novembre inizia di fronte al Museo della grappa Poli, altro simbolo della città: da qui si scende al celebre Ponte degli Alpini per risalire poi verso il centro, passando davanti allo storico negozio della Carteria Tassotti: testimonianza di eccellenza della lunga tradizione della carta risalente ai Remondini. L’itinerario attraversa poi le principali piazze, Piazzotto Montevecchio con i suoi palazzi antichi e resti di affreschi strappati e Piazza della Libertà con le sue chiese e colonne, per arrivare a Piazza Garibaldi, cuore storico di Bassano. Qui si affaccia la Chiesa di San Francesco: passando per il chiostro, si entra poi al Museo Civico per raccontare le origini di Bassano e per scoprire le eccellenze artigiane del territorio bassanese esposte al bookshop: una serie di manufatti esclusivi dedicati a Antonio Canova: nell’anniversario dei 200 anni dalla sua scomparsa, gli artigiani ne celebrano il genio e creatività!

QUANDO: SABATO 19 NOVEMBRE 2022 ore 15.00

DOVE: Via B. Gamba, 6, Bassano del Grappa VI

IL PONTE DI BASSANO, UNA LUNGA STORIA D’AMORE

Quota di partecipazione: € 10,00

Per info e prenotazioni visita https://www.viart.it/percorsi-artigiani/il-ponte-di-bassano-una-lunga-storia-damore/