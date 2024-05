Bassano al voto, confronto pubblico tra i candidati sindaco

Sabato 8 e domenica 9 giugno i bassanesi sono chiamati alle urne, per l’elezione del Parlamento europeo e, con il rinnovo del Consiglio comunale, anche per la scelta - al primo turno - del nuovo Sindaco.



I prossimi 5 anni si presentano per Bassano in tutta la loro importanza, considerato il ruolo che la città ai piedi del Grappa potrebbe assolvere nell’ambito di un territorio le cui risorse (economiche, naturali, turistiche ed umane) sono votate ad uno sviluppo in grado ancora di assicurare prosperità, ma generare anche nuove potenzialità.



La crisi e le difficoltà nell’ambito di uno scenario globale oggi precario, hanno colpito anche la comunità bassanese; si affacciano sempre più situazioni di bisogno materiale e sorgono, non meno che altrove, “nuove povertà”.



Con questi presupposti il GISP Bassano (Gruppo per l’impegno sociale e politico) ha chiesto ai cinque candidati alla carica di Sindaco (Elena Pavan, Roberto Campagnolo, Nicola Finco, Roberto Marin, Gianni Zen) di confrontarsi per illustrare le loro proposte risolutive di problematiche che oggi caratterizzano la città di Bassano del Grappa, attraverso scelte che avvantaggino anche l’intero comprensorio e secondo una visione delle necessità e delle urgenze imposte dalla situazione a livello mondiale.



A moderare l’incontro, che si svolgeràcon inizio alle ore 20,30 presso l’Aula magna dell’Oratorio “P.G. Frassati” di Santa Croce in Bassano, sarà Emanuele Borsatto di TVA Vicenza.