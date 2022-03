Basilica palladiana in blu

Nel cuore della città di Vicenza, dalle ore 19.30 di sabato 2 Aprile, la Basilica Palladiana si illuminerà di luce blu, entrando così nella lunga lista di piazze e monumenti che in tutto il mondo brilleranno del colore scelto dall'Onu per rappresentare l’autismo.

Uno spettacolo di grande valenza simbolica e impatto emotivo, per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo istituita nel 2007 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, per richiamare l'attenzione su questo disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi.

L’Autismo è una disabilità che dura tutta la vita e influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone. Rappresenta una delle condizioni più complesse e difficilmente gestibili (nelle forme più gravi) che emergono nell’età evolutiva.

Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché i sintomi variano molto tra i diversi individui, tra il lieve ed il grave. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto (fonte Angsa)

Un recente studio, condotto in diversi stati europei da Autisme Europe ha determinato una prevalenza stimata media di 1 su 77. Sono numeri importanti.

Per fornire una risposta sempre più puntuale alle richieste delle persone con Autismo e del loro nucleo familiare, per costruire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, per garantire formazione, sensibilizzazione e la costruzione di progettualità di qualità - che tengano conto di evidenze scientifiche aggiornate e di metodologie di lavoro rispettose per tutti - è nato il Coordinamento Provinciale Autismi Vicenza.

Costituito in prossimità di questo evento, il Coordinamento racchiude e amplifica le esperienze e le relazioni delle Associazioni ABAut Onlus, ANGSA Veneto ODV, Autismo Triveneto ODV e dal Gruppo Asperger Veneto ODV - sezione di Vicenza, tutte da molti anni presenti nel territorio.

La Giornata del 02 Aprile culminerà nell’accensione delle luci della Basilica, ma diversi sono i momenti di sensibilizzazione sul tema dell’autismo previsti nel corso del pomeriggio.

Dalle ore 18.30: “Vieni a conoscerci” presso la Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori.



Dalle 19.30: “Un aperitivo insieme” presso la Ostaria Grottino in Piazza delle Erbe