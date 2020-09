Barocco europeo a Santa Corona

Questa domenica il festival Spazio & Musica avrà luogo nel tempio di Santa Corona, con ospiti internazionali.

TEMPIO DI SANTA CORONA

Vicenza, domenica 27 settembre 2020 – ore 18,00

BAROCCO EUROPEO

da BACH a BACH

J.S. Bach: Sonate in sol maggiore per violino e basso continuo BWV 1021

(1685-1750) Adagio – Vivace - Largo - Presto

G. F. Händel: Sonata dodicesima in fa maggiore per flauto diritto e basso continuo

(1685-1759) Larghetto – Allegro – Siciliana - Allegro

G.Ph. Telemann: Trio sonata in la minore TWV 42:a4

(1681-1767) Largo – Vivace – Affettuoso - Allegro

F. Geminiani: Sonata in la minore per violoncello et basso continuo

(1687-1762) Adagio - Allegro assai - Allegro

J.S. Bach: Trio sonata per organo BWV 529 nella versione per flauto dolce, violino

e basso continuo

Allegro - Largo - Allegro

LA RISONANZA

Sandrine Geoffroy flauto dolce

Fabio Missaggia violino

Caterina Dell’Agnello violoncello

Fabio Bonizzoni clavicembalo