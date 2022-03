"Bark$, bashes and love" in mostra a Villa Caldogno

Nella preziosa trama geometrica della palladiana Villa Caldogno – ieri signorile dimora privata, oggi

struttura pubblica richiamata a nuova vita col recente e notevole restauro voluto dall’amministrazione

del comune di Caldogno, si terrà nei mesi di aprile e maggio 2022, una esposizione della coppia di

artisti R&M-Annarosa Romano e Paolo Monterisi, mostra a cura di Maria Lucia Ferraguti.

Bark$ Bashes and Love, Maurizio, Anatole Broyard, Le Corbusier mon amour, Madame et Monsieur

Maillechort, Aux frères Strugackij, Night Spooks Theatre, All in the family - sono i titoli di una serie

di opere che Annarosa Romano e Paolo Monterisi collocano ironicamente nel closeout del mercato

dell’arte, aprendo un dialogo immaginario col lavoro di altri artisti, scrittori, le loro biografie e il

mondo del collezionismo. Il punto di vista di un mercato standardizzato e affettato nella sua magnifica

eloquenza e nelle sue mascherate strategie di marketing è assunto a modello di potenziale narrativo.

Un filo rosso con trame, conflitti, suspence, banalità e tradimenti che mostra o cela tragicamente il

tappeto verde dei suoi trucchi. A Villa Caldogno Romano e Monterisi, mettono in scena un fermo

immagine spiazzante nel suo immediato ed evidente enunciato, un turn-out che riproduce

smaccatamente e in qualche modo amplifica un concetto d’arte riconosciuto o riconoscibile, in un

sistema dove ormai è gioco inevitabile la forclusione tra la presunta fine della metafisica e il Das Ding

della “cosa ritrovata”.

Un’esposizione che chiede un‘attenta regia per le ceramiche sculture in dialogo con l’architettura e

le affrescate pareti della cinquecentesca Villa Caldogno firmata da Andrea Palladio. La ceramica è

un’arte plastica che esige spazio; ogni opera chiede una sosta ed un continuo procedere nel percorso,

e, nella Villa, avviene l’incontro felice tra interni ricchi di storia, sale spaziose ed articolate e le

modernissime sculture. È questo il motivo della mostra nel fasto della Casa, ed è anche un andare

attraverso le indubbie suggestioni delle sculture di Annarosa Romano e Paolo Monterisi. Cedere,

senza timori, all’invito dell’arte, assicurata da opere dalle qualità museali, accolti da solidi telamoni,

cariatidi e giganti impietriti, vedute prospettiche e fasci di luce naturale che immettono una mobile

luminosità.

Annarosa Romano e Paolo Monterisi sono una coppia di artisti con sede a Milano e Treviso. La loro

arte è fatta di pittura, disegno, scultura e installazioni, impiegando talvolta tecniche artigianali

tradizionali. Nel campo dell’arte applicata e del design indagano il rapporto tra fotografia e video

installazione. I loro lavori recenti includono ritratti fotografici su larga scala, aventi un profondo

significato psicologico. La pittura e la ceramica continuano ad essere un elemento importante della

loro pratica. I loro lavori sono presenti al MoMA PS1 N.Y. con “Scudo”, a Starbucks Milano

Cordusio con “Diogene”. Nel 2015 hanno vinto il Red Dot Design Award London con “Fylo”, i cui

pezzi sono inclusi nelle collezioni permanenti del Berlin Staatliche Museen Preussischer

Kulturbesitz, Museum of Decorative Arts al Victoria and Albert Museum di Londra, al Museo

Cooper-Hewitt di New York e al Museum of Modern Art, Paris Musée des Arts Décoratif, Charleroi

Musée du Verre.



Mostra a cura di Maria Lucia Ferraguti



Inaugurazione venerdì 01 aprile ore 19.00



L’esposizione sarà in contemporanea presso Qu.bi Gallery, Corso Fogazzaro 21, Vicenza (VI)

e Villa Caldogno, Via Zanella 3, Caldogno (VI) negli spazi del seminterrato e piano nobile.



Organizzazione: Qu.Bi Gallery e Associazione culturale VenetArt, e con la collaborazione di Vittoria Grazi

con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Vicenza e del Comune di Caldogno.



Orari apertura:

Villa Caldogno: venerdì dalle 15:00 alle 18:00

sabato e domenica dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00



sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00