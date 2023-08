Barbaran in gradea: il gran gala della grigliata

Il Barbaran in Gradea è un evento arrivato alla sua 5^ edizione svolto a Barbarano Mossano organizzato dalla Pro Colli Berici nelle aree di Via Zonato dal 1 al 3 Settembre 2023 con il patrocinio del Comune di Barbarano Mossano.

Funzionerà un ricco stand gastronomico con primi piatti di bigoli o gnocchi con tantissimi sughi ( pomodoro, ragù di carne, anitra e al cinghiale).

Come secondi piatti non potranno mancare le grigliate miste di carne, il baccalà alla vicentina, lo spezzatino di cinghiale, le costate, wuster e patatine come piatto per i più piccoli e il favoloso galletto ai ferri.



La novità di quest'anno saranno le costate, il cinghiale e la rinomata " Fritola de Barbaran".



Ad animare le serate ci sarà: Venerdi 1 Settembre Orchestra Danimos Band, Sabato 2 Settembre Orchestra Renzo Biondi e Domenica 3 Settembre Orchestra Enrica Pepe e Maurizio Guzzinati.



Ogni sera si ballerà al coperto e su pista in acciaio.



Lo stand gastronomico aprirà alle ore 19.00 e ci sarà anche la possibilità di asporto.



Per informazioni segui sui social la pagina di ProColliBerici oppure chiama 377/3255140