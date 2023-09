Barattolino: visita impianti cooperativa Insieme, scambio giocattoli e libri

Il primo grande evento di FACT! dedicato a bambini e bambine e alle loro famiglie. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Porto Burci (Contrà dei Burci, 27 – Vicenza) ci sarà l'occasione di scambiare giocattoli e libri, sporcare le mani in laboratori creativi, in nuove avventure con le letture animate e molto altro..



Programma completo: https://bit.ly/3EJn5B2

Tutto l’evento è a ingresso libero, ma per alcune attività è necessaria la prenotazione.



PER TUTTO IL WEEKEND A PORTO BURCI



SWAP PARTY • Dalle 15.30 del sabato fino a fine evento, scambio di giocattoli e libri. MERENDE • dolci e salate, pranzo della domenica e aperitivi al Circolo Cosmos.

IL MARE DAPPERTUTTO • Mostra delle illustrazioni realizzate da Serena Mabilia per il libro di Nadia Terranova (Edizioni El, 2023).

LABORATORI ARCIRAGAZZI • con attività e giochi per bambin? (3+ anni).



SABATO 30 SETTEMBRE ALLA COOPERATIVA INSIEME



9:30_SCOPRI INSIEME: RIUSARE PER CRESCERE! • Visita guidata a misura di bambin? per scoprire cosa succede agli oggetti che arrivano a Cooperativa Insieme! (6+ anni)



SABATO 30 SETTEMBRE A PORTO BURCI



15:30_INIZIA LO SWAP PARTY • scambio di giocattoli e libri (presto online tutte le indicazioni su come funzionerà!).

16:00_LAB GIOCO, STAMPO, CREO: MONOTIPIE E TRASFORMAZIONI GRAFICHE • a cura di VOILÀ Atelier Creativo (3-12 anni).

17:30_SPETTACOLO TINO TINO TINO TINA TINO TIN TIN TIN • Filastrocche e giochi ci accompagneranno attraverso l’albo illustrato di Elisabetta Garilli e Gianluca Gozzi. In collaborazione con la libreria per l’infanzia La Vispa Teresa (4+ anni).

19:30_APERITIVO MUSICALE CON BRACCO • pianobar per grandi e piccin?.



DOMENICA 1 OTTOBRE A PORTO BURCI



10:30 e replica 16:00_LAB L’OFFICINA DEL GIOCATTOLO: GIOCHI IMMAGINARI NATI DAGLI SCARTI • a cura di VOILÀ Atelier Creativo (6+ anni).

11:00_LA PICCOLA ZOOLOGA • Lettura animata del libro di Maddalena Schiavo e Valeria Valenza e attività in collaborazione con La Vispa Teresa (3+ anni).

16:00_LAB STORIE DI FOGLIAME, ALBERI E CARTA • a cura di Federico Fusetti (6+ anni).

17:30_PER TUTTE LE PIOGGE! • Lettura animata dell’albo illustrato di Federica Ortolan ed Elena Ceccato e attività in collaborazione con La Vispa Teresa (5+ anni).

19:30_APERITIVO MUSICALE con THE HOT TEAPOTS • jazz/ country-blues / pop / calypso.







FACT! è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza APS in collaborazione con Porto Burci, Centro Tecchio, Caracol Olol Jackson, Insieme Cooperativa Sociale, con il sostegno di Fondazione Cariverona.