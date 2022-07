Bamburger street garden: programma dei concerti per il Vicenza Jazz summer

Bamburger, il locale di Via Cantarane a Vicenza, conosciuto per gli ottimi hamburger e birre artigianali, propone dal 12 al 17 luglio 2022 musica live per il Vicenza Summer Jazz. Un percorso di sei diverse serate, sei proposte differenti ed eterogenee, che esplorano i confini della classicità jazz, spingendosi anche oltre, in territori sonori inusuali.



Programma concerti, inizio ore 19

12/07/2022 SUONI DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE – GIOVANNI SANTUCCI VINYL DJ SET L'inizio di un percorso onirico che conduce attraverso il bosco selvaggio delle note del Jazz, in cui addentrarsi al calare della sera, alla ricerca della libertà d'espressione sonora.

13/07/2022 ANGELA CENTANIN & LEONARDO FRANCESCHINI DUO - LIVE @ BAMBURGER VICENZA Una serata ricca di energia, ritmo e colori attraverso la ricerca di un sound basato sulla componente elettro-acustica. Una proposta musicale intima e calorosa con un repertorio che spazia dalla tradizione jazzistica, brani di propria composizione e pietre miliari della musica brasiliana.

14/07/2022 MARASMA DUO – LIVE @ BAMBURGER VICENZA Una chiaccchierata sonora tra due amici a suon di ritmo, fraseggi, riffs ed arpeggi, motivi divertenti, che si fondono in un genere difficilmente definibile.

15/07/2022 MARTINA GHIBELLINI & LUCA SCARDOVELLI DUO - I DIDN'T KNOW WHAT TIME IT WAS Una selezione di alcuni Originals e Standards della tradizione americana, brasiliana ed italiana,con un focus su alcuni loro brani originali.

16/07/2022 MILF ( Music I’d Like to Feel ) - SWING & POP SONGS I vizi, le virtù, le vite dei più grandi artisti Swing, Pop & Jazz suonati, cantati e raccontati in chiave "Peronista"; 100 anni di repertorio italiano e statunitense ( con qualche capatina in Brasile ) dagli anni Venti del secolo scorso ai giorni nostri.

17/07/2022 CAVEDON, PETTINA' & BUELONI TRIO - SOUL NIGHT @ BAMBURGER Una scorrevole selezione di brani Northen Soul e Funk anni '60, più qualche classico del Jazz.

Ingresso con consumazione

Luogo di svolgimento: Bamburger Street Garden

Consigliata la prenotazione

Bamburger Vicenza

Contrà Cantarane 15, Vicenza

Tel. 0444.325677