Bambini, adolescenti e Covid: l'impatto della pandemia

La pandemia da Covid-19 sta modificando profondamente le nostre abitudini di vita. Ci siamo illusi, forse, che bambini e adolescenti non ne avrebbero risentito. Abbiamo scoperto, invece, che anche loro sperimentano paura e incertezza, oltre a soffrire per l’isolamento fisico e sociale determinato dalla iniziale e prolungata chiusura delle scuole.

Nei mesi passati non è mancata solo la vita in classe ma anche la possibilità, per chi ne ha bisogno, di svolgere terapia riabilitativa che, per bambini con autismo, disturbo di linguaggio, iperattività, disabilità intellettiva, non è un passatempo capriccioso, ma rappresenta l’unica opportunità per implementare le proprie competenze e ridurre, così, lo svantaggio sociale.

Sottovalutare l’impatto del Covid-19 anche tra i più giovani rischia di trasformare una emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo non solo in una crisi economica, ma anche in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Ne parliamo con Stefano Vicari, responsabile dell’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Dipartimento di Neuroscienze, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università Cattolica di Roma.

MERCOLEDI 24/2/2021 ORE 17,30

Webinar gratuito con Stefano Vicari

Iscriviti qui https://bit.ly/2YV9QrV