Balasso fa Ruzante: 'Amori disperati in tempo di guerre'

Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco, detto il Ruzante, e interpreta questo nuovo testo teatrale, nato da una raffinata e profonda ricerca linguistica, assieme ad Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel. L’attrice e regista teatrale Marta Dalla Via, profonda conoscitrice delle corde espressive di Balasso/Ruzante, dirige questo ensemble affiatato, tesse i fili e i toni di questa commedia e calibra la vis comica con quella drammatica.

«Balasso è riuscito a intrecciare una compilation di testi tratti dall’opera di Beolco re-inventando un gergo che mantenesse senso e suono dell’originale» scrive la regista. «Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo-dialetto obliquo, abbondante e spassoso, che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulone, pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale. Credo che Angelo Beolco, con il suo alter ego e le sue opere, volesse dimostrare che un altro modo di fare arte/cultura era possibile e provava a fare azioni sceniche antisistema anche quando era accolto da quel sistema. In questo credo che la vicinanza con la poetica e la visione di Natalino Balasso sia evidente».

Natalino Balasso, attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Scrive e rappresenta numerosi spettacoli, molti dei quali andati in scena a Schio, come La tosa e lo storione (2007), L’idiota di Galilea (2011), Stand Up Balasso (2011), Velodimaya (2014) e La Bancarotta di Vitaliano Trevisan. Da anni affezionato ospite delle rassegne teatrali, dal Libera Nos a Malo del 2004 all’esperienza Schio Comedians 2007, fino alla più recente esperienza della residenza artistica per la produzione del II capitolo della trilogia de La Cativìssima: Toni Sartana e le streghe di Bagdad.

Teatro Astra di Schio giovedì 2 dicembre alle ore 21:00

INFORMAZIONI

Teatro Astra

Natalino Balasso

BALASSO FA RUZANTE

(amori disperati in tempo di guerre)

di Natalino Balasso

regia Marta Dalla Via

con Natalino Balasso, Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel

scene Roberto Di Fresco

costumi Sonia Marianni

luci Luca dé Martini di Valle Aperta

produzione Teatro Stabile Di Bolzano Emilia Romagna Teatro Fondazione (Ert) / Teatro Nazionale

Durata: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

BIGLIETTI

Platea 1° settore: intero € 25.00 | ridotto € 23.00

Platea 2° settore: intero € 22.00 | ridotto € 20.00

Galleria: intero € 15.00 | ridotto € 14.00