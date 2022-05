Bagno di gong e strumenti vibrazionali nella natura al tramonto

BAGNO DI GONG e strumenti Vibrazionali immerso nella natura al tramonto ospitati nella fantastica location dell'agriturismo Da Sagraro nei Colli Berici.

Al termine ci si sposta nella terrazza con vista per continuare la serata con un aperitivo e stuzzichini.

SABATO 28/5/2022 ALLE ORE 19:00 BAGNO DI GONG E STRUMENTI VIBRAZIONALI



Un bagno di suoni è una sorta di meditazione in cui potersi lasciare andare totalmente con corpo mente e spirito.

È adatto a tutti e può portare un riallineamento psicofisico importante,scavare nel nostro IO profondo e donarci benefici a più livelli.

Attraverso il magico suono di:Shruti Box,Ocean Drum,Bastone della pioggia,Tamburo Sciamanico,Flauto Nativo,Koshi,Handpan e Gong faremo un viaggio alla scoperta delle frequenze della terra e delle nostre emozioni più profonde.

IL GONG:

Le basse frequenze sonore del gong stimolano le onde alfa, theta e delta a livello cerebrale permettendo di raggiungere uno stato tra la veglia e il sonno. È proprio in quel momento che la mente sprofonda in una condizione di calma e tranquillità che porterà poi alla nascita di emozioni positive, creatività e forza.

Le vibrazioni del gong sono in grado di entrare in contatto con la sfera emotiva dell’essere umano. Con il loro moto fluttuante, le onde sonore riescono ad addentrarsi negli angoli più profondi dell’inconscio e liberarli da tutti quei conflitti interiori che minano la serenità dell’individuo.

Spazzata via la coltre di nebbia formata da pensieri negativi, preoccupazioni, ansia e stress, lentamente una sensazione di rilassamento e positività invade la mente. Solo allora questo ritmico viaggio introspettivo condurrà alla scoperta di nuove emozioni, sogni e aspetti della propria personalità che fino a quel momento erano rimasti nascosti.

BENEFICI:

Profondo rilassamento

Maggior chiarezza

Capacità del lasciare andare

Integrazione delle frequenze Madri della Terra.

OCCORRENTE:

Tappetino yoga o plaid/cuscinetto

Abbigliamento comodo

Se vuoi porta una bottiglietta d'acqua da energizzare con i suoni

Accoglienza ore 19

Inizio esperienza ore 19.30

ESPERIENZA CONDOTTA DA:

Cristian Bertollo

Operatore Olistico Ayurvedico e operatore del suono presso Upastata Studio Olistico.

Contributo €25

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL 3284364075 whatsapp o sms lasciando un nominativo e numero partecipanti.