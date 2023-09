Bacco e baccalà a Villa Mascotto: oltre 80 etichette, in degustazione anche Champagne

Domenica 17 settembre 2023 a Villa Mascotto Bacco & Baccalà con oltre 80 etichette in degustazione. Per la prima volta anche una selezione di Champagne.

A Sandrigo torna Bacco & Baccalà, l’appuntamento dedicato all’abbinamento di vini e pietanze a base di bacalà con Stoccafisso di Lofoten IGP. L’aperitivo gourmet, fissato per domenica 17 settembre dalle 17.30 alle 22.00 nel grande parco e sotto i porticati di Villa Mascotto di Ancignano di Sandrigo (Vicenza), ospiterà un banco d’assaggio di oltre 80 etichette e, per la prima volta, una selezione di Champagne.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 25 euro, offre un’esperienza completa che include l’accesso alla Villa e al parco, 8 ticket per l’assaggio dei vini (esclusi gli Champagne), un tris di antipasti a base di Stoccafisso di Lofoten IGP, un primo piatto di bacalà, formaggio Asiago Lattebusche, taralli e il dessert realizzato dall'Accademia del Tiramisù di Treviso. Saranno protagoniste aziende vinicole di varie regioni d’Italia, tra cui Ferrari, Donnafugata, Casali Maniago, Fratelli Berlucchi, Cantina Tramin, Marco Felluga, Anselmi, Tenutefosca, Maculan, Ca’ Biasi, Selezioni Roberta Moresco, Tenuta Natalina Grandi, Cantina Beato Bartolomeo Breganze e Boscodivino.

Per coloro che desiderano esplorare il mondo dello Champagne, è disponibile un biglietto da 15 euro, acquistabile singolarmente e già in prevendita online fino a esaurimento posti, che consente la degustazione di 3 etichette a scelta tra gli Champagne dei produttori: Mallol-Gantois della Côte des Blancs, Casters Louis e Jean Noel Haton della Vallée de la Marne, Larnaudie-Hirault, Monmarthe e Luoise Nicaise della Montagne de Reims.

I due biglietti sono cumulabili, permettendo ai partecipanti di creare un'esperienza su misura per i propri gusti. L'ingresso è possibile solo con l'acquisto in prevendita sul sito ufficiale dell'evento www.festadelbaccala.com fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento, che non si limita a deliziare il palato, offre anche una mostra d'arte allestita all'interno degli ambienti di Villa Mascotto a cura di Marzia Rigo dal titolo Artisticamente donna, un omaggio alle figure storiche e mitologiche attraverso la pittura e il disegno. L’esposizione va oltre il puro realismo e la raffigurazione pedissequa, creando emozioni che si nascondono negli occhi, nelle mani, nelle espressioni, nelle pose e tra le rughe.

Bacco & Baccalà è una manifestazione organizzata dalla Pro Sandrigo in collaborazione con Emmebi Bevande di Marostica, i Ristoranti del Bacalà di Sandrigo e la Confraternita del Bacalà alla Vicentina ed è parte integrante del ricco programma della 36esima Festa del Bacalà alla Vicentina che si terrà a Sandrigo (Vicenza) dal 14 al 25 settembre.