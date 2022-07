Il baby trekking proposto è adatto a tutti. Possono partecipare neo mamme con i propri piccoli nel marsupio o mamme con lo zaino porta bimbo a spalle.

Il percorso non presenta difficoltà e si svolge su strada sterrata fino al Forte di Campolongo.

Arrivati al Forte, c'è la possibilità di far riposare spalle e di fare un pic nic nei pressi della Fortezza prima o dopo essere entrati e aver fatto la visita.

BABY TREKKING: dal rifugio campolongo al forte

martedì 2 agosto 2022, Altopiano di Asiago

RITROVO: 9:15 presso il Bar della Vecchia Stazione di Asiago

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 150 m

PRANZO: A sacco o possibilità di fermarsi al Rifugio Campolongo

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO:https://www.guidealtopiano.it/eventi

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

20€ adulti compresa di visita al villaggio del Bostel

gratis bambini fino ai 6 anni, 5€ sopra i 7 anni

GUIDA:

Anna Sella

- Guida Naturalistica Ambientale della Regione Veneto iscritta LAGAP

- Dottore Forestale

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscrivervi potete:

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

-----------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- 1 LITRI d’acqua

- cappello o bandana

- protezioni solari e occhiali da sole

- tutto il necessario per il bambino

-------------------------------------------------------------------------------------------

LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.

FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-400 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.

MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 400 metri.

MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 700 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.

IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte motivazione.