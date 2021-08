Baby trekking con gli asini: passeggiando a Treschè Conca

Baby trekking con gli asini alla scoperta di Treschè Conca, tra sentieri ben percorribili e strade asfaltate poco trafficate. Si ammireranno scorci panoramici e immersi nel verde dei prati, senza dover intraprendere una camminata impegnativa.

Sarà un escursione semplice e alla portata di tutti, pensata in modo particolare per i bambini.

DOMENICA 22 AGOSTO 2021 DALLE ORE 15:30

L'escursione avrà inizio alle ore 15.30 e terminerà alle 17.30.

Consigliato zaino porta bimbi per i più piccoli.

INFORMAZIONI:

PARTENZA: Ore 15:30 presso fontana degli Elfi ( vicino la chiesa) Treschè Conca di Roana, VI

DISLIVELLO: inferiore a 100 m

LUNGHEZZA: 5 km totali circa

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarpa da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione in quanto durante i percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina e gel disinfettante

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni