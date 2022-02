Baby trekking someggiato con gli asini adatto ai bambini dai 4 anni in su tra storia e natura.

Percorso facile e pianeggiante di 5 km tra la campagna di Cogollo del Cengio ai piedi del Monte Cengio.

Bambini e ragazzi potranno a turno salire in sella agli asini lungo tutto il percorso!

DOMENICA 13/2/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE 12:00

Baby trekking con gli asini ai piedi del Monte Cengio

PARTENZA: ore 10.00 dagli impianti sportivi comunali di Cogollo del Cengio

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponcini da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, berretto e guanti. Da non dimenticare l'acqua per l'intera escursione (almeno 1 litro) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

346 2310557 Thomas

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina personale e gel igienizzante.