B-day party al Birrette

VENERDI' 24 NOVEMBRE #BirretteGrisignano ti aspetta ad una serata di grande Festa per il suo quarto compleanno!



Eccezionali birre artigianali #Birrone accompagnate dalla musica di DJ Gheller e DJ Wolf, per una serata di puro divertimento da condividere in compagnia!



PRENOTA ORA

https://birrettebar.it/locali-birrette/birrette-grisignano/



Via Trissino, 1 Grisignano di Zocco (VI)