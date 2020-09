Azioni Solidali Vicentine: concerti, incontri

Vent’anni di incontri, di formazione, di coinvolgimento, di festa per valorizzare l’attività spesso invisibile di quanti dedicano il proprio tempo e le proprie energie agli altri e al bene comune, meritano di essere celebrati, così Il cuore della città di Vicenza si apre ancora una volta al volontariato per la 20a edizione di Azioni Solidali Vicentine, grazie al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza. Saranno piazza dei Signori e le piazze limitrofe a ospitare questo importante anniversario delle Giornate della Solidarietà, dedicato alle associazioni benefiche.

Sullo sfondo di Piazza dei Signori si inizia venerdì 25 settembre alle 18 con l’apertura e alle 21 dando voce alla musica come messaggio di resilienza e allegria con il concerto gratuito “Stravedo per la vita” dei Ladri di Carrozzelle, gruppo protagonista di oltre 1500 concerti in tutto il mondo.

LADRI DI CARROZZELLE E LUCA BASSANESE PROTAGONISTI SUL PALCO IN PIAZZA DEI SIGNORI

Due serate per dare speranza e dire grazie a quanti si dedicano quotidianamente ad aiutare gli altri e sarà la musica dei Ladri di Carrozzelle e di Luca Bassanese a fare questa magia durante Azioni Solidali con due concerti gratuiti in Piazza dei Signori.

Venerdì 25 alle 21 la farà da padrone il rock italiano con i Ladri di Carrozzelle, gruppo nato nel 1989 da un’amicizia e formato principalmente da artisti con disabilità. Le loro canzoni vogliono dare un’immagine nuova alla disabilità riflettendo anche su temi come la pace, le diversità e le passioni. Lo spettacolo sarà multimediale ma le armi principali dei Ladri sono la leggerezza, l’autoironia e l’ottimismo. La band, creata dalla Cooperativa Arcobaleno di Frascati, è coordinata da uno staff tecnico di professionisti e ha coinvolto nel tempo oltre cinquanta artisti disabili in 1500 concerti in Italia e all’estero, tra cui l’esibizione al parlamento europeo a Bruxelles, la tournée in Uganda ma anche il Concertone del Primo Maggio di Roma e in mondovisione il concerto durante il Giubileo del 2000 a Roma e l’apertura della serata finale del Festival di Sanremo 2019. I Ladri di Carrozzelle sono stati anche interpreti di tre docufiction di Rai3 e dal 20 settembre inizieranno su Rai2 la terza stagione della trasmissione “O anche no”, in onda tutte le domeniche mattina fino al 31 maggio 2021 dove saranno protagonisti con la loro musica e la loro verve.

Luca Bassanese, cantautore e scrittore italiano, sarà protagonista invece della serata di sabato 26 alle 17.30. Molto attivo nel mondo del sociale è l’autore, insieme a Stefano Florio, in collaborazione con il CSV Vicenza e con il patrocinio della Regione Veneto, della canzone “È il mondo che cambia (Keep your voice up)”, Colonna sonora del progetto “Padova Capitale Europea del Volontariato” e che darà il titolo al suo terzo concerto ad Azioni Solidali. Vincitore di molti premi, le sue esibizioni sono indimenticabili mettono il buon umore e la voglia di sorridere dando voce a quanto c’è ancora di genuino e libero.

TUTTO IL PROGRAMMA

Venerdì 25 settembre – Piazza dei Signori

h.18.00 si inaugura con i saluti istituzionali

h.21.00 Concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle “Stravedo per la Vita”.

Sabato 26 settembre – Piazza dei Signori

h.10.00 Talk Show “Il Veneto terra di Volontariato”, Domenico Basso direttore di TVA Vicenza intervista i protagonisti.

h.11.00 Vernissage della mostra presso la Loggia del Capitaniato “Vicenza Solidale #ripartiamoINSIEME”

h.12.00 Presentazione del bando “Azioni di Contrasto alle nuove povertà” di Unisolidarietà Onlus.

h.15.00 Talk Show con il politologo Ilvo Diamanti “Libertà Sociali e Solidarietà” intervistato dal direttore del Giornale di Vicenza, Luca Ancetti.

h.16.00 parola andrà alle Associazioni di Volontariato protagoniste del video della Canzone Europea del Volontariato “È il mondo che cambia - Keep your voice up”

h.17.30 concerto gratuito di Luca Bassanese

Domenica 27 settembre – Monte Berico

h.10.00 Santa Messa al Santuario di Monte Berico dedicata a tutti i volontari, sarà celebrata dal Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino Pizziol e animata dal coro “I Polifonici Vicentini” diretto dal Maestro Pierluigi Comparin.

Ventesima Edizione AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2020 dal 25 al 27 settembre a Vicenza con la Rassegna dei Venerdì del CSV dal 18 settembre al 16 ottobre

I VENERDI’ del CSV rassegna di webinar sugli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, profit e non profit dialogano

Venerdì 18 settembre Volontariato e Solidarietà goal 2 Sconfiggere la fame

Venerdì 2 ottobre Volontariato e Istruzione goal 4 Istruzione di qualità per tutti

Venerdì 9 ottobre Volontariato e Diritti goal 5 Parità di genere ed empowerment di tutte le donne

Venerdì 16 ottobre Volontariato e Ambiente goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico:

A dare il via è stato l’incontro di venerdì 18 settembre sul tema Volontariato e Solidarietà, quindi focus sul goal 2 “Sconfiggere la fame: raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.” Il Dialogo è stato aperto dalla consigliera Isabella Frigo per il CSV di Vicenza, dal vicesindaco di Vicenza Matteo Tosetto insieme allo chef stellato Lorenzo Cogo, che hanno parlato dell’iniziativa Un pane per Vicenza in tempo di COVID, con loro Giusy Armiletti sindaco di Dueville e Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, legati al progetto Emporio Solidale del Csv di Vicenza.

Seconda data, venerdì 2 ottobre dedicata a Volontariato e Istruzione e il goal 4 “Istruzione di qualità: Assicurare un’istruzione di qualità, equa e inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti”. Gli interventi saranno del vicepresidente Giuseppe Munaretto per il CSV di Vicenza, del dirigente Carlo Alberto Formaggio e di Annunziata Schiavotto, referente provinciale UAT VIII di Vicenza USR Veneto per le politiche giovanili e la partecipazione studentesca, nonché di Giovanni Tagliaro, presidente del Centro Astalli di Vicenza e di Matteo Pisanu, head of Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza che racconteranno le rispettive esperienze dal fronte istruzione, collaborazioni con studenti e scuole.

Terzo round al 9 ottobre con Volontariato e Diritti e il goal 5 “Parità di genere ed empowerment di tutte le donne e le ragazze”. Saranno presenti Maria Elisa Lagni, consigliera del CSV di Vicenza, Ida Grimaldi, avvocato fra le maggiori esperte nazionali delle problematiche relative al Diritto di Famiglia, Minori e pari opportunità, con lei Pierandrea Turchetti, presidente di Croce Rossa Vicenza e Stefania Bedin, chief financial officer Bedin Galvanica, che approfondiranno la questione della parità di genere attraverso testimonianze e dati.

La rassegna si concluderà il 16 ottobre con un approfondimento su Volontariato e Ambiente grazie al goal 13 “Lotta contro il cambiamento climatico: Adottare misure urgenti per combattere e le sue conseguenze”. La parola andrà a Mario Palano presidente del CSV di Vicenza, Marco Rabito, fondatore e presidente dell’Associazione Meteo in Veneto, meteorologo AMPRO e Tecnico Meteorologo certificato, accanto a lui Adriano Verneau, presidente di Legambiente Vicenza, Marianna Moser event manager della startup Vaia, impegnata nel recupero degli alberi sradicati dalla tempesta.